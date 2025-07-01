В Амстердаме произошли взрыв и пожар в многоквартирном доме: жители выпрыгивали из окон. Фото

В западной части Амстердама, Нидерланды, в ночь на 1 июля в одном из жилых комплексов на Ортелиусстраат произошел мощный пожар после взрыва. Жители многоэтажного дома буквально выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

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Об этом рассказала полиция города. Правоохранители начали расследование инцидента и призвали свидетелей дать показания.

По данным полиции, из-за чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека – один получил несколько незначительных переломов, другие отравились дымом. Правда, люди получили помощь медиков на месте, госпитализация никому не понадобилась.

Инцидент произошел примерно в 00:30. Момент взрыва попал на камеру видео наблюдения, кадры обнародовал вещатель города.

По словам очевидцев, сначала раздался громкий взрыв. После него загорелась часть дома с лестницей. На момент прибытия спасателей дом и часть улицы были в дыму. Из-за сильного задымления и огня жители верхних этажей не могли выйти на улицу, поэтому выпрыгивали в окна.

Правоохранители утверждают, что помощь на месте понадобилась десяти лицам.

Уже после ликвидации пожара была обнаружена в доме утечка газа, из-за чего жителям запретили пока возвращаться в свои дома.

Полиция начала расследование причин взрыва, ни одна из версий пока не обнародована.

Правоохранители призвали свидетелей и людей, имеющих информацию относительно инцидента предоставить следователям показания.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском штате Айдахо мужчина устроил стрельбу по группе спасателей, которые прибыли тушить пожар. Инцидент произошел в районе Кенфилд-Маунтин в окрестностях городка Кер-д'Ален. По словам правоохранителей, стрелок, который вызвал этот пожар, устроил "настоящую засаду" и у спасателей не было шансов выжить. Погибло два человека.

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