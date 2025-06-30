В США снайпер открыл огонь по пожарным, которые приехали тушить лесной пожар: есть погибшие

В американском штате Айдахо мужчина устроил стрельбу по группе спасателей, которые прибыли тушить лесной пожар. По предварительным данным, он сам устроил этот пожар. Погибли два спасателя, еще один получил ранения.

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Инцидент произошел 30 июня в районе Кэнфилд Маунтин в окрестностях городка Кер-д'Ален, передает ВВС. По словам правоохранителей, стрелок устроил "настоящую засаду" и у спасателей не было шансов выжить.

"Мы считаем, что подозреваемый устроил пожар. Это была настоящая засада. У этих пожарных не было шансов. Мы потеряли пожарного из Кер-д'Алена, и мы потеряли пожарного из пожарно-спасательной службы округа Кутенай", — сказал окружной шериф Роберт Норрис на пресс-конференции.

Третий спасатель, по его словам, боролся за свою жизнь. Сейчас его состояние стабильное.

По данным полиции, стрелок действовал в одиночку, он начал стрелять после того, как бригады приехали тушить лесной пожар.

Более 300 сотрудников правоохранительных органов города, округа, штата и федерального уровня прибыли на место стрельбы, включая два вертолета со снайперами на борту.

По словам Норриса, стрелок использовал мощную спортивную винтовку, чтобы быстро стрелять по спасателям.

Перестрелка с подозреваемым продолжалась несколько часов. Когда стрельба стихла, тело преступника нашли в лесу с помощью информации о местоположении мобильного телефона. Рядом с трупом криминалисты обнаружили и винтовку. Неясно, покончил ли подозреваемый с собой или был ранен офицером, сказал Норрис.

За это время лесной пожар разгорелся еще сильнее. Жителей округа просят быть наготове – из-за упущенного времени огонь пока не удалось потушить.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчина, которого подозревают в убийстве депутата штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа, а также в нападении на сенатора Джона Хоффмана, также ходил к домам других законодателей. Там его увидел местный полицейский.

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