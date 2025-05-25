В Альпах возле элитного курорта нашли мертвыми пятерых лыжников: подробности трагедии

На юго-западе Швейцарии недалеко от вершины горы Римпфишхорн (курорт Церматт) в Пеннинских Альпах погибли пятеро лыжников. Их тела обнаружили после того, как другие отдыхающие заметили брошенные лыжи и подняли тревогу.

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Как передает The Guardian, альпинисты сообщили властям о лижах, брошенных близко к вершине, в субботу, 24 мая. Для обследования местности вокруг Римпфишхорна спасатели отправили вертолет.

"Тела пяти человек нашли быстро", – сообщила швейцарская полиция, добавив, что власти начали расследование и работают над установлением личностей жертв.

Швейцарская авиационная компания Air Zermatt подтвердила, что ее вертолет участвовал в поисково-спасательной миссии. На месте также работали наземные группы.

Пресс-служба уточнила: группа альпинистов заметила четыре пары брошенных лыж на высоте около 4000 метров, когда они поднимались на Римпфишхорн от хижины "Британия".

После этого три тела спасатели нашли на конусе схода лавины. Также они увидели массу снега и других обломков, образовавшихся в результате снежного обвала.

Двух других жертв обнаружили на небольшом участке снега на высоте около 200 метров.

По данным Air Zermatt, первая спасательная операция была прервана из-за "чрезвычайно сложных" условий. Только шесть часов спустя погода позволила начать поиски во второй раз; именно тогда были обнаружены тела лыжников.

Римпфишхорн – гора высотой 4199 метров, расположенная к востоку от Церматта, недалеко от границы с Италией. Она популярная среди любителей внетрассового катания.

Как писал OBOZ.UA, ранее юго-западе Финляндии вблизи аэропорта Эура столкнулись в воздухе два вертолета, которые 17 мая одновременно вылетели из эстонского Таллинна. В первом аппарате было три человека, во втором – два. Все они погибли.

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