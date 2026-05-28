Сближение продолжается: Россия и 'Талибан' подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Страна-агрессор Россия 27 мая заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с исламистским движением "Талибан", которое контролирует власть в Афганистане. Документ подписали на Международном форуме по безопасности, проходящем в Подмосковье.

Об этом сообщили российские медиа. При этом они не приводили детали и условия соглашения, но отметили, что его подписанию предшествовала встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом.

Во время нее Якуб заявил, что Кабул и Москва расширили двусторонние отношения. "Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения", – сказал он.

"Важные истории" отмечают, что обычно такие соглашения означают, что стороны будут передавать друг другу оружие, лицензии, военные технологии и вести совместные разработки.

Ранее, 14 мая в Бишкеке, Шойгу заявил, что Россия выстроила диалог с движением талибов и налаживает полноценное партнерство.

"Россия признала Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года и выстроила прагматичный диалог с движением талибов. Последовательно налаживаем полноценное партнерство – от контактов в сфере политики и безопасности до торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Убеждены, что взаимодействие с Кабулом отвечает задачам безопасности и экономического развития региона", – сказал тогда Шойгу на встрече секретарей советов безопасности стран ШОС.

Стоит отметить, что РФ была первой страной, которая признала легитимность власти талибов в Афганистане после ухода армии США оттуда в 2021 году. В апреле 2025-го Верховный суд РФ приостановил запрет "Талибана" как террористической группировки на территории России.

Як повідомляв OBOZ.UA, в минулому році в Афганістані для користувачів був заблокований доступ до Instagram, Facebook та Snapchat.

