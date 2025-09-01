Более 600 погибших: в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Фото и видео

В Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки ощущались на востоке страны вблизи границы с Пакистаном.

В результате стихийного бедствия известно по меньшей мере о 600 погибших и 500 раненых в районах Нур-Гуль, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре. Об этом сообщает издание The Guardian и SKYNews.

Что известно

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в воскресенье, 31 августа, в провинции Кунар. Его эпицентр располагался в 27 км к северо-востоку от Джалалабада, в провинции Нангархар, на глубине 8 км.

Через 20 минут в этом же регионе зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой 4,5. Представитель министерства здравоохранения Шарафат Заман сообщил, что количество погибших и пострадавших является значительным.

В то же время спасательные команды сталкиваются с трудностями из-за сложной доступности к району. По словам руководителя информационного отдела провинции Наджибуллы Ханифа, в больницы уже доставили сотни раненых. Он добавил, что количество жертв может возрасти, ведь сообщения поступают и из отдаленных населенных пунктов с плохим транспортным сообщением.

Что известно о районе, где ощущались толчки

Район, где произошло землетрясение, является важным пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном. Хотя официально население города составляет около 300 тысяч человек, фактическая численность всего городского района может быть значительно больше.

Большинство зданий, которые здесь преобладают, это невысокие сооружения из бетона и кирпича, а на окраинах часто встречаются дома из глиняного кирпича и дерева, возведенные без надлежащих стандартов прочности.

По данным чиновников, спасательные команды работают в нескольких районах горной провинции, где толчки превратили дома из камня и глины в руины, вблизи границы с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва.

Как отмечает издание The Guardian, Афганистан остается уязвимым к мощным землетрясениям, особенно в районе горного хребта Гиндукуш, где сходятся Индийская и Евразийская тектонические плиты. Только в прошлом году серия подземных толчков на западе страны унесла жизни более тысячи человек.

Напомним, 10 августа в провинции Балыкесир на северо-западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате стихии разрушены по меньшей мере 16 зданий, один человек погиб и 29 получили ранения. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 км в городе Синдирги в Балыкесире.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение у берегов Камчатки в РФ. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 8,8 по шкале Рихтера. Явление вызвало несколько волн цунами, которые затопили порт Северо-Курильска. После землетрясения на Камчатке на Сахалине эвакуировали 2700 человек.

