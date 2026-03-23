В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие. Видео

В аэропорту Нью-Йорка самолет во время посадки столкнулся с пожарным автомобилем. В результате аварии четверо пожарных получили критические травмы. После аварии работу аэропорта временно приостановили, а все рейсы перенаправляли или возвращали в пункты отправления.

По данным медиа, около 23:40 по местному времени самолет прибыл из канадского Монреаля и столкнулся с автомобилем на взлетно-посадочной полосе №4. По данным FlightRadar24, во время столкновения он двигался со скоростью около 39 км/ч.

Предварительно известно, что пожарная машина пересекала полосу с разрешения диспетчеров. Машина направлялась к другому самолету, экипаж которого сообщил о непонятном запахе на борту.

На борту самолета находились пассажиры и экипаж, их состояние проверяют медики. После аварии Федеральное управление гражданской авиации США заявило о приостановке работы аэропорта. Самолеты, которые направлялись в Ла-Гуардию, перенаправляли в другие аэропорты или возвращали обратно.

Экстренные службы Нью-Йорка подтвердили инцидент. Однако официальной информации о точном количестве пострадавших и масштабах повреждений, по состоянию на момент публикации, не предоставили.

