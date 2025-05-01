Парламентські вибори в Канаді відбулися в понеділок, 28 квітня. Навіть цього дня не міг промовчати Дональд Трамп: в Truth Social закликав канадців обрати політика, який зможе забезпечити аби їхня країна стала 51-м американським штатом. Також він запевнив, що США більше не буде "субсидіювати Канаду на сотні мільйонів доларів" поки та не стане американським штатом.

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Дострокових виборів в Каналі не очікували, але Джастін Трюдо після десяти років прем‘єрства пішов у відставку. Канаду стомили Прем’єр Джастін Трюдо, лідер консерваторів П’єр Пуальєвр, голова Нової Партії Джагміт Сінгх. Трюдо пішов сам, а Пуальєвра та Сінгха виборці не обрали. Марк Карні,який замінив на посаді Трюдо, привів до перемоги лібералів, котрі в січні поступались консерваторам 20% рейтингу. Ще кілька років в Канаді уявити обрання прем‘єр-міністром особи, котра ні дня не працювала в парламенті було неможливо,а тут миттєвий зліт. Виною всьому Трамп і трампізм. Це так зачепило канадців, що вони прокатили на окрузі "малого Трампа", так в Канаді називають лідера консерваторів П‘єра Пуальєвра. Просто з небуття підняли лібералів і проголосували за прем‘єра, котрий має чудовий фінансовий, банківський, діловий досвід, але неполітичний. Карні, дякуючи виборцям за довіру, скаже, що "ми вже відійшли від шоку американської зради, а тепер нам слід побудувати Канаду назавжди". Прем‘єр-міністр Канади говорить прямо про те, що Президент Трамп хоче "розірвати" Канаду.

Ще кілька цитат Прем‘єра Карні:

✔️ "Америка хочуть нашу землю, наші ресурси, нашу воду. Це не необґрунтовні погрози. Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла нами заволодіти. Цього не буде"

✔️ "Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, засновані на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на Сполучених Штатах, система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася".