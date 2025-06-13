Уничтожены десятки радаров и пусковые установки: Израиль заявил о масштабной атаке на противовоздушную оборону Ирана. Видео

В Израиле показали кадры масштабных ударов по Ирану. В частности, израильские войска атаковали иранскую систему ПВО на западе страны.

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Об этом заявили в Воздушных силах Израиля. Также в сети появились видеокадры поражений.

"В последние часы истребители Воздушных сил под точным руководством разведывательного отдела осуществили масштабную атаку на систему противовоздушной обороны иранского режима на западе Ирана. В рамках атак были уничтожены десятки радаров и пусковых установок зенитно-ракетных комплексов", – заявили в Воздушных силах Израиля.

На кадрах, появившихся в сети, зафиксированы эпизоды масштабного удара по иранской ПВО, в частности на западе страны. "Выбивание" радаров и пусковых установок зенитных ракет Ирана, убеждены в Моссаде, гарантирует свободу действий для ВВС Израиля в продолжении ударов.

Одновременно Израиль нанес авиаудары по пусковым установкам баллистических ракет Ирана. Вероятно, именно поэтому в своем ответе Тегеран вынужден был ограничиться ударными дронами типа "Шахед" и не запускал ракеты.

Напомним, еще ночью 13 июня сообщалось, что Израиль готов атаковать Иран в ближайшие дни, если Тегеран и Вашингтон не договорятся о ядерной сделке – а уже утром стало известно, что атака была осуществлена.

Как сообщается, израильская авиация осуществила несколько волн масштабных ударов по Ирану: в ряде городов раздавались взрывы, после появилась информация о вероятной гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и ключевых для иранской ядерной программы ученых. Также заявлено уничтожение важных для Тегерана ядерных объектов.

После атаки из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле объявили чрезвычайное положение.

Иран действительно пригрозил Израилю ответом и запустил "Шахеды". Все они, как сообщается, были перехвачены.

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