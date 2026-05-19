'Умоляют заключить сделку': Трамп снова пригрозил Ирану 'большим ударом'

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть всего несколько дней, чтобы согласиться на переговоры по завершению войны на Ближнем Востоке. По его словам, дедлайн может истечь уже в конце этой недели или в начале следующей.

Трамп также повторил свое требование к Тегерану – Иран не должен иметь ядерное оружие. Заявление американского президента распространил Clash Report со ссылкой на выступление в Белом доме.

"Я думаю, они имеют два или три дня – возможно, пятницу, субботу или воскресенье, возможно, начало следующей недели. Но их время ограничено. Потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие", – сказал Трамп журналистам.

Американский президент выступил в Белом доме на следующий день после заявления о том, что он якобы приостановил запланированное возобновление ударов из-за нового мирного предложения со стороны Тегерана. И, похоже, тема переговоров сейчас остается главной в контактах между сторонами.

Трамп отдельно заявил, что получил телефонный звонок с просьбой "еще немного подождать". По его словам, это может свидетельствовать о приближении потенциальной сделки. В то же время он добавил, что еще накануне был "в часе" от того, чтобы отдать приказ о новой атаке.

"Возможно, нам придется нанести им еще один большой удар. Я пока не знаю. Скоро вы все узнаете", – заявил президент США.

Реакция на критику

Трамп также прокомментировал заявления о том, что война США против Ирана не имеет поддержки среди американцев. Он сказал, что считает эту кампанию популярной.

При этом президент США добавил, что не имеет достаточно времени, чтобы объяснять гражданам ход войны, поскольку "слишком занят ее завершением". Эту фразу он озвучил во время общения с прессой в Белом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

