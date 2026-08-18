В Германии осудили украинца за подготовку диверсий по заказу РФ: подробности дела

18 августа немецкий суд приговорил гражданина Украины к одному году и трем месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже и подготовке поджогов по заказу России. Соответствующий приговор вынес Высший региональный суд Штутгарта.

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В то же время двух других граждан Украины, фигурировавших в этом деле, суд оправдал. Об этом сообщает DPA International.

Приговор суда

Высший региональный суд Штутгарта приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы. Председательствующий судья отметил, что суд установил факт организации осужденным отправки двух посылок с GPS-трекерами на территории Германии. При этом мужчина, по мнению суда, осознавал, что устройства могли быть использованы для слежения за потенциальными целями будущих диверсий.

По словам судьи, мужчина также мог осознавать, что получил это поручение через посредника от российской государственной структуры.

Двух других мужчин, которые занимались упаковкой и отправкой посылок, суд оправдал. Осужденный не вернется в тюрьму, поскольку уже отбыл назначенный срок в ходе предварительного заключения.

Детали дела

Трое мужчин в возрасте 22, 25 и 30 лет были задержаны в мае прошлого года в Кельне, Констанце и швейцарском кантоне Тургау. Их подозревали в участии в диверсионном плане, направленном против транспортной инфраструктуры компании по доставке посылок.

По данным прокуратуры, в марте 2025 года мужчины по поручению российской разведки отправили в Украину через украинскую почтовую службу две посылки с GPS-трекерами. Они должны были собрать информацию о маршрутах и особенностях транспортировки, которые использовала компания. Прокуроры утверждали, что поручение от российских спецслужб мужчины получили через посредников из Мариуполя.

По версии обвинения, следующим этапом плана должна была стать отправка посылок с зажигательными устройствами, которые должны были сработать во время транспортировки.

По словам прокуроров, посылки должны были загореться в Германии или на другом участке маршрута по пути к подконтрольным Украине территориям, чтобы нанести максимальный ущерб и посеять среди населения ощущение опасности.

Следствие установило, что трое мужчин согласились отправить такие посылки, однако правоохранители раскрыли их намерения еще на этапе подготовки. В то же время суд не нашел доказательств конкретного планирования диверсии.

Прокуратура просила назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и девяти месяцев до четырех лет и трех месяцев. В то же время защита настаивала на полном оправдании всех троих мужчин.

Напомним, украинцу Евгению Б. предъявили обвинение в подготовке диверсий по заказу российских спецслужб. По версии следствия, он должен был использовать GPS-трекеры для разведки, после чего планировал отправлять посылки с зажигательными устройствами.

Как писал OBOZ.UA, в декабре 2025 года в Германии арестовали украинца, которого подозревали в подготовке поджогов и взрывов грузовых поездов по заказу России. По данным следствия, вместе с двумя сообщниками он должен был отправлять из Германии в Украину посылки с зажигательными или взрывными устройствами.

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