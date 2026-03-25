Следили за поставщиком дронов для Украины: в Германии разоблачили двух агентов РФ

По подозрению в шпионской деятельности и сотрудничестве с иностранной разведывательной службой в городе Райне (Германия) 24 марта задержали гражданку Румынии Аллу С., а в Испании – гражданина Украины Сергея Н. Правоохранители считают, что злоумышленники собирали информацию и проводили видеосъемку человека, который поставляет дроны и комплектующие для Сил обороны Украины.

Об этом сообщается на сайте Федеральной прокуратуры ФРГ. Следователи подозревают, что фигуранты выполняли задание по заказу Российской Федерации.

Что совершили подозреваемые?

С декабря 2025 года Сергей Н. шпионил за неназванным лицом в Германии. В ордере на арест сказано, что мужчина "действовал от имени российской разведывательной службы".

Лицо, за которым следили, поставляло Украине беспилотники и связанные с ними компоненты.

"Обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео рабочее место жертвы", – говорится в сообщении.

Впоследствии гражданин Украины переехал в Испанию, и его задание начала выполнять (не позднее марта 2026 года) Алла С.

"Она отправилась по зарегистрированному адресу жертвы и сняла на видео местонахождение на свой мобильный телефон. Эти меры наблюдения, вероятно, имели целью подготовку к дальнейшим разведывательным операциям против цели", – считают в немецкой прокуратуре.

25 марта Аллу С. доставят к следственному судье Федерального суда, который решит вопрос о мере пресечения. Сергея Н. доставят к судье после его экстрадиции из Испании.

Расследованием этого дела занимается Баварское государственное управление уголовной полиции, добавили в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее СБУ задержала военнослужащего из подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, который был вражеским агентом. Он одновременно работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси.

– Также в Украине поймали россиянина, который работал на ГРУ. Завербованный отслеживал локации украинских войск, по которым россияне наносили воздушные удары.

