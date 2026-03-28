Украина показала, что является замечательным союзником, – бывший госсекретарь США

Бывший госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Персидского залива. Чиновник также отреагировал на заключенное соглашение между Киевом и Эр-Риядом.

Об этом он написал в Twiiter. По его словам, Украина уже зарекомендовала себя как надежный международный союзник.

"Это важно. Украина показывает себя как невероятный союзник в борьбе за глобальный мир и безопасность", – написал он.

Что предшествовало

В пятницу, 27 марта, Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве. Документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Также во время своего пребывания в Эр-Рияде глава государства провел встречу с военными экспертами, которые более недели работают в стране по консультациям по противодействию иранским дроновым ударам. Они доложили о первых результатах своей работы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Глава государства заявил, что Киев открыт для совместной работы, которая "в стратегической перспективе точно усилит наши народы и защиту жизни в наших государствах".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал о перспективах оборонного сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока. Самое главное, что может дать им наше государство, это опыт и системность в борьбе с иранскими "шахедами", которыми Россия годами Украину.

