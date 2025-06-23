Ставка на Приднестровье: как Россия может использовать гибридный анклав и что его зачистка может дать Украине

На прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия может отправить в Приднестровье до 10 тысяч солдат под видом гражданских лиц. Причем используя для своих силовиков прикрытие – гражданские рейсы и дипломатические паспорта. Но если угрозы со стороны России только растут, не имеет ли смысл решить первопричину – зачистить анклав? И если да, то почему Украину может заинтересовать помощь Молдове в этом вопросе?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Слова президента Молдовы об угрозах со стороны российских силовиков, под видом гражданских проникающих в Приднестровье, фактически подтвердил секретарь Высшего совета безопасности республики Станислав Секриеру. Он напомнил, что Россия "не нуждается в солдатах в форме" — для гибридной войны достаточно людей "в джинсах", как это делалось при СССР.

В самой же России неоднократно звучали призывы к силовой смене власти в Кишиневе путем задействования своего ресурса в Приднестровье. Кроме того, именно Россия является спонсором и покровителем практически всей пророссийской "оппозиции" в Молдове, регулярно дестабилизирующей страну.

В 2022 году российским командованием рассматривался сценарий двойного удара по Одесской области посредством десантной операции на побережье области и наступлением с территории Приднестровья. И несмотря на полный провал десанта на Одессу в 2022-м, сама идея использования "ПМР" как площадки для удара по области до сих жива в сумрачных надмозгах Генштаба ВС РФ.

Собственно, угрозы от Приднестровья исходят как для Молдовы, так и для Украины. Ведь дестабилизация соседней страны и при самом негативном сценарии силовой захват власти пророссийскими силами в Приднестровье – это уже прямая угроза для нас в краткосрочной перспективе. И силовое решение проблемы с "ПМР" неотвратимо. Но вот в том-то и дело, что собственных сил Молдове недостаточно для решения этой проблемы и без помощи ей не обойтись.

А кто, не имея никаких обязательств перед некими политическими и военными союзами, альянсами, мог бы помочь Молдове в этом вопросе? Конечно же, это не Румыния.

Но прежде чем перейти к довольно прозаическим выводам, следует для начала ответить на вопрос, что из себя представляет российский контингент и незаконные вооруженные формирования в "ПМР", а также зачем это нам нужно.

Контингент ВС РФ и НВФ в "ПМР"

Контингент в Приднестровье следует разделять на российскую группировку ОГРВ и приднестровские незаконные вооруженные формирования.

Численность российского контингента там оценивается в пределах 1 700 человек. А вот НВФ на территории Приднестровья – около 7,5 тысячи личного состава, или, условно говоря, 9-11 батальонных тактических групп (БТГр).

Незаконные вооруженные формирования "ПМР" с 2022 года находятся в боевой готовности "постоянная", а российская группировка несет службу в усиленном режиме. Местами их основного сосредоточения являются два объекта в Приднестровье:

– 1411-й склад хранения артиллерийских боеприпасов (с. Колбасна), в недрах которого на хранении размещено до 22 тысяч тонн боеприпасов, большая часть из которых превысили предельные сроки хранения;

– аэродром "Тирасполь".

Местами дислокации по подразделениям у оперативной группы российских войск являются:

– 82-й ОМСБ (г. Бендеры);

– 113-й ОМСБ (г. Тирасполь);

– 540-й отдельный батальон управления и МТО (г. Тирасполь);

– 450-й военный госпиталь (г. Тирасполь);

– отделение российской военной прокуратуры и отделение военной контрразведки ФСБ РФ (г. Тирасполь).

Что до незаконных воруженных формирований "ПМР", то их комплектация имеет следующий вид:

танки – около 11 боеспособных ОБТ модификаций Т-64Б/БВ и Т-72. Около 30 танков Т-64Б/БВ, Т-72 и Т-55 в небоеспособном состоянии;

ББМ – около 150 боевых машин типов БМП-1/2, БТР-60\70\80, БРДМ-2 и МТ-ЛБ, часть из которых в небоеспособном состоянии с невозможностью проведения ремонта;

ствольная артиллерия – около 60 единиц, в составе 122-мм гаубиц Д-30, 85-мм дивизионных пушек Д-44 и 100-мм противотанковых орудий МТ-12.

РСЗО – около 20 единиц в составе 122-мм БМ-21 "Град"/ВВ-21.

Исходя из количества боеспособной или же если взять общее количество техники, то вывод один: подразделения НВФ "ПМР" не имеют полной, боевой штатной комплектации.

А теперь ответим на вопрос – зачем нам вообще тратить время на "ПМР".

Польза от зачистки Приднестровья

Чтобы не возникло недопонимания ситуации, сначала поясню, что в одностороннем порядке Украина никакой зачисткой в Приднестровье заниматься не станет. Необходим соответствующий официальный запрос от президента Молдовы Майи Санду президенту Украины Владимиру Зеленскому, и тогда уже будет приниматься решение о проведении подобной операции.

То есть исключительно на официальном уровне, а не на характере залететь в "ПМР" и устроить ревизию в Колбасне. И вот тут самое время перейти к пользе от зачистки Приднестровья.

Во-первых – это безопасность региона. Зачисткой Приднестровья мы вырежем аппендицит "русского мира", одинаково беспокоящий как Молдову, так и Украину. В целях контроля ситуации после этого, думаю, придется оставить определенный контингент для оказания помощи молдавским силам, но он будет куда меньше тех сил и средств, которые та зона сковывает вот уже четвертый год в Одесской области.

Напомню, что в Украине таких зон сковывания три – Приднестровье, граница с Беларусью и граница с Россией. Там находятся силы и средства, необходимые для упреждения угроз с потенциально опасных участков границы. И если бы не эти зоны, соответствующие силы могли бы быть направлены на усиления участков фронта.

Поэтому первый плюс более чем очевиден.

Во-вторых – Колбасна. Там на складах в настоящее время находится от 19 до 22 тыс. тонн боеприпасов разной номенклатуры, от 152-мм и 122-мм выстрелов для ствольной артиллерии до 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8 и ПТУР 9М113. Взятие этого объекта под контроль Сил обороны Украины предоставило бы нам возможность обеспечить артиллерийские подразделения (и не только) боекомплектом на 3 месяца и даже более непрерывного ведения огня.

Даже тот БК, что будет считаться неликвидным, пойдет на переработку. Уж извините, а тротил везде и всегда в цене!

В целом сам склад в Колбасне уже является существенным поводом для того, чтобы соглашаться на операцию по зачистке Приднестровья, если такой запрос поступит от официального Кишинева.

В-третьих – пленные. Благодаря этой операции мы сможем существенно увеличить обменный фонд, причем за счет не только рядового состава, но и обширной сети представителей российских ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), под видом гражданских оперирующих в Приднестровье. А это, между прочим, преимущественно офицерский состав.

Договоренности с Кишиневом для проведения такой операции могут и, мне кажется, должны носить именно такой характер: мы зачищаем аппендикс "русского мира", вы же передаете нам контроль над Колбасной, все трофейное оружие и технику ОГРВ и НВФ, а также всех пленных россиян.

Выводы

Проводить зачистку в Приднестровье, как видим, важно по целому ряду аспектов. Это и создание контролируемой зоны безопасности, а не рассадника угроз, коим является "ПМР". Это и получение доступа к крупному складу, многое с которого нам сейчас очень нужно. Это и пополнение обменного фонда. Причем немалым количеством офицеров предельной важности, за которых можно начать требовать "азовцев", обмен которых саботирует страна-агрессор.

Для Молдовы же это возвращение в законное поле территории, которая более трех десятилетий была отторгнута и находилась под влиянием страны- оккупанта. Да, это чревато социальными и политическими вызовами, поскольку менять взгляды большинства населения "ПМР" будет сложно и даже невозможно. А это создает предпосылки для усиления позиции "оппозиции", и решением будет временное лишение права голоса на выборах жителей Приднестровья. В целом аналогичные меры мы вынуждены будем применять и у себя, когда будут освобождены временно оккупированные территории, особенно захваченные еще в 2014 году.

Но в любом случае для Молдовы это вопрос восстановления целостности и стабилизации обстановки в регионе, для нас – это все вышеописанные плюсы. Дело за малым – "зеленый свет" от Кишинева.