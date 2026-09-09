Ударил кулаком по голове и скрылся: в Варшаве поляк напал на украинца на пешеходном переходе. Фото

В Варшаве 33-летний мужчина без видимой причины напал на 20-летнего украинца прямо на пешеходном переходе. Он ударил молодого человека по голове, после чего скрылся с места происшествия.

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Нападающего вскоре задержали, а с учётом его предыдущих правонарушений ему может грозить более суровое наказание. Об этом сообщает RMF24.

Как поляк напал на украинца

Инцидент произошел на пешеходном переходе на перекрестке улиц Новых-Свят и Свентокшиска в Варшаве.

Когда загорелся зеленый свет, группа людей начала переходить дорогу. В этот момент один из мужчин внезапно ударил 20-летнего украинца по голове и скрылся.

От удара молодой человек упал посреди дороги и потерял сознание. Он получил скол зуба и ссадины на лице.

Прохожие пришли пострадавшему на помощь и вызвали полицию.

Нападавший был задержан

Патрульные вскоре задержали 33-летнего мужчину и поместили его под стражу. Во время допроса он не смог объяснить свое поведение.

В то же время правоохранители выяснили, что мужчина уже привлекался к ответственности за подобное нападение.

Ранее он отбывал почти год наказания за жестокое нападение на 86-летнюю женщину. В торговом центре мужчина ударил её ногой в спину.

Мужчине может грозить более суровое наказание

За новое нападение мужчине уже назначили пятилетнее тюремное заключение. Однако из-за рецидива ему может грозить более длительный срок.

Кроме того, следователи расценили нападение на украинца как хулиганство.

Напомним, в польском Познани произошел конфликт с участием поляков и граждан Украины, который закончился дракой и повреждением имущества заведения. По словам очевидцев, две женщины агрессивно отреагировали на украинский язык, после чего начали оскорблять посетителей кафе. Впоследствии стало известно, что нападавшие были задержаны.

Ранее в Гданьске 37-летний гражданин Польши напал на двух мужчин, которых ошибочно принял за украинцев из-за якобы услышанного восточного акцента. Одному из пострадавших он нанес тяжкие травмы, а впоследствии полиция установила, что нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа из десяти местных напала на 19-летнего украинца по имени Владимир. Парня избили в тот момент, когда он разговаривал по телефону с матерью на украинском языке. На юношу напала группа его сверстников, повалила на землю и жестоко избила.

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