Южная Корея может присоединиться к PURL: какие шаги обсуждают в Сеуле

Южная Корея рассматривает возможность присоединения к возглавляемой НАТО программе PURL для поддержки Украины. Сейчас правительство рассматривает различные меры поддержки Украины в войне против России.

Видео дня

На сегодняшний день правительство Южной Кореи официально подтвердило, что ведет консультации с НАТО о возможном участии в программе PURL. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Роль Кореи в поддержке Украины

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что рассматривает различные меры поддержки Украины, и, по сообщениям, вопрос о присоединении к инициативе по поставке в страну американского оружия находится на стадии рассмотрения.

Представитель министерства иностранных дел отметил, что правительство продолжает консультироваться с Организацией Североатлантического договора (НАТО) по различным мерам поддержки Украины. По словам дипломатического источника, среди мер поддержки, находящихся на рассмотрении, – инициатива НАТО, запущенная в июле 2025 года, по закупке американского оружия для Украины, известная как "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Несмотря на обсуждение в рамках оружейной инициативы, официальный Сеул подчеркивает, что придерживается политики предоставления "гуманитарной помощи и нелетального военного имущества". В случае вступления в PURL, вклад Кореи может быть сосредоточен на финансировании поставок американских радаров, специализированных транспортных средств, средств разминирования и медицинского оборудования.

Напомним, правительство Латвии приняло решение о выделении средств на закупку вооружения для украинской армии. Оборудование будет приобретаться у Соединенных Штатов в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Японии планирует присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и техники американского производства. В ближайшее время Токио планирует объявить о своем решении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!