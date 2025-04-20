У Трампа заявили об усталости от войны в Украине, но выразили надежду, что конец близок

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что команда Трампа устала от войны в Украине. По его словам, война длится слишком долго.

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Об этом он сказал в эфире Fox News. Таким образом, Келлог прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, который ранее сказал, что Трамп теряет терпение из-за отсутствия прогресса.

Рубио также предположил, что США могут выйти из мирных переговоров между Украиной и Россией. Эти слова подтвердил и сам Трамп.

Келлог назвал заявление Рубио жестким, но оправданным. В то же время он выразил надежду, что завершить войну все же удастся.

"Впрочем, у меня есть надежда, что положить конец войне в Украине удастся", - сказал Келлог.

Напомним, следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне. Там должны собраться представители нашей страны, европейских стран-партнеров, а также США.

СМИ писали, что уже на следующей неделе в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня.

По их данным, Киев "на 90%" поддерживает предложения президента США Дональда Трампа по достижению мира, озвученные на этой неделе в Париже американской делегацией. По крайней мере американские чиновники утверждают, что об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал официальным лицам США после переговоров во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". Объявленное им "перемирие" будет проходить с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие" Путина. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей и отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украину была объявлена воздушная тревога. Враг нанес удар по жилому дому в Херсоне.

По заявлению Путина Министерство иностранных дел Украины ответило, что критерием готовности к миру являются конкретные действия, а не краткосрочные заявления. Там напомнили, что еще 11 марта в Джидде Украина поддержала инициативу США о полном прекращении огня на 30 дней. Россия это предложение отклонила и продолжает боевые действия уже 39-й день.

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