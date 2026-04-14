У Трампа рассматривают еще одну возможность переговоров с Ираном: медиа узнали предел компромисса

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают детали возможной второй личной встречи с иранскими чиновниками. Она могла бы состояться до того, как на следующей неделе закончится срок действия перемирия между Вашингтоном и Тегераном, если "появится такая возможность".

Об этом пишут CNN и Axios со ссылкой на источники. Собеседники последнего издания рассказали, что Штаты попросили Иран заморозить обогащение урана на 20 лет.

Может ли состояться еще одна встреча

Пока неизвестно, состоится ли личная встреча американцев и иранцев. Чиновники в США рассматривают возможные даты и места проведения встречи на случай, если переговоры с Ираном и посредниками в регионе продвинутся в ближайшие дни. При этом источник отметил, что эти обсуждения носят предварительный характер.

"Мы должны быть готовы быстро организовать встречу, если ситуация будет развиваться в этом направлении", – сказал собеседник CNN.

Региональный источник сообщил, что возможен еще один раунд переговоров, и Турция прилагает усилия, чтобы преодолеть разногласия между двумя сторонами.

Прежде чем все стороны договорились об Исламабаде, рассматривалось несколько мест для проведения переговоров в субботу, в том числе Женева, Вена и Стамбул. По словам источника, Женева и Исламабад снова рассматриваются как потенциальные варианты для очередного раунда переговоров.

Представители администрации Трампа сохраняют надежду на достижение дипломатического выхода из ситуации. По их словам, в зависимости от темпов переговоров в ближайшие дни, США и Иран также могут продлить срок перемирия, чтобы предоставить больше времени.

Возможные границы компромисса

По словам американского чиновника и информированного источника, США предложили Ирану согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана во время переговоров в Исламабаде в минувшие выходные.

"Соединенные Штаты предложили не менее 20 лет со всеми другими ограничениями", – сообщил источник.

Сообщается, что иранцы в ответ предложили более короткий срок, измеряемый "одним числом", то есть менее 10 лет.

США также требовали от Ирана вывезти из страны весь высокообогащенный уран. По словам двух источников, иранская сторона заявила, что вместо этого согласится на "контролируемый процесс разбавления" этого урана.

Источники отметили, что разногласия по ядерной программе Ирана, в частности, согласится ли Тегеран не обогащать уран и отказаться от своих существующих запасов, были главным камнем преткновения, который помешал заключению сделки.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры делегаций США и Ирана в Исламабаде не привели к соглашению о завершении войны. Главной причиной отсутствия прогресса в США назвали отказ Тегерана от требования не разрабатывать ядерное оружие и не пытаться его получить.

Уже вскоре медиа начали писать о том, что Соединенные Штаты, Иран и посредники из Пакистана, Египта и Турции планируют продолжить переговоры в ближайшие дни. Они пытаются сократить разногласия и выйти на соглашение о завершении войны до 21 апреля, когда истекает режим прекращения огня.

