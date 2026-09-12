В Румынии за день обнаружили не менее 10 обломков дронов: некоторые с боевой частью

В пятницу, 11 сентября, в Румынии обнаружили несколько фрагментов беспилотных летательных аппаратов, некоторые из которых содержали взрывные заряды. В течение нескольких часов их обнаружили в различных населенных пунктах уездов Констанца и Тулча, а также в Черном море.

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Все обломки БпЛА были осмотрены и обезврежены специалистами, заявили представители Министерства национальной обороны Румынии. Об этом пишет Digi24.ro.

"В течение дня 11 сентября 2026 года Министерство национальной обороны в сотрудничестве с учреждениями системы обороны, органов общественного порядка и национальной безопасности осуществляло мониторинг и приняло меры по урегулированию ряда инцидентов, связанных с обломками беспилотных летательных аппаратов и подозрительными предметами в районе румынского побережья и границы с Украиной", – говорится в заявлении.

Где были найдены обломки

Первые два обломка около 13:30 обнаружили в населенном пункте Кишла-Веданей в уезде Тулча, между Сулиной и Сфинту-Георге. Команда саперов Министерства обороны провела экспертизу обломков БпЛА, найденных на пляже. По результатам проверки специалисты установили, что они не содержали взрывчатки.

Еще одна операция состоялась около 15:18 в Перитеашке в уезде Тулча. Два обломка дронов были обнаружены на пляже около 09:30 пограничной полицией. Один из фрагментов содержал взрывной заряд и был безопасно обезврежен пиротехнической группой Службы разведки Румынии (SRI). Второй фрагмент был передан Береговой охране.

Около 16:00 торговое судно сообщило об обнаружении двух фрагментов дрона в Черном море. Оба обломка были подняты из воды патрульным судном Береговой охраны. По данным Министерства обороны, обломки не представляли опасности.

Последняя операция в этот день состоялась около 17:55 в Эдигиол-Перибойне в уезде Констанца.

"В ходе операции по идентификации подозрительного объекта, о котором сообщила Береговая охрана, команда по разминированию Министерства национальной обороны с вертолета обнаружила обломки четырёх беспилотников (среди которых был и перехватчик со взрывчаткой на борту). Все элементы были изъяты и обезврежены", – отметили представители Министерства национальной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на пляже в румынском Корбу туристы обнаружили обломки беспилотника, после чего на место прибыли правоохранители, спасатели и саперы. Проверка показала, что найденные фрагменты не содержали взрывчатого заряда.

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