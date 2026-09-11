Украинцы установили новый экономический рекорд в Польше: что показала статистика

В Польше зафиксировали новый максимум числа украинцев, работающих в стране, – 784 тыс. граждан Украины. Это около 68% всех иностранцев, которые работали в Польше. За год количество украинских работников выросло на 9,7%, а предыдущий рекорд был превышен примерно на 15 тыс. человек.

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Такие данные опубликовал Главный статистический офис Польши (GUS) в сентябрьской статистике об иностранцах, работающих в стране. Она показывает ситуацию по состоянию на 31 марта 2026 года.

Всего на конец марта в Польше работали 1 млн 152,7 тыс. иностранцев. За год их количество увеличилось на 8%, или на 85,7 тыс. человек. Если сравнивать с концом февраля 2026 года, иностранных работников стало больше на 20,2 тыс. – это прирост на 1,8%.

Украинцы – главная группа иностранных работников

Разрыв между украинцами и другими группами иностранных работников в Польше остается значительным. На втором месте по численности находятся граждане Беларуси – в марте их работало более 121 тыс. За год количество белорусских работников увеличилось на 3,2%, причем это также был рекордный для этой группы показатель.

Заметно растет и количество работников из Колумбии. За год оно увеличилось на 18,9% и превысило 20 тыс. человек. В то же время количество граждан Грузии, работавших в Польше, сократилось на 14,6% – до менее чем 21 тыс. Граждан Индии в Польше работало около 22,5–23 тыс.

Как рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, украинцы хорошо интегрированы не только в польский, но и в европейский рынок труда в целом. Там отметили: "популярности" украинцев способствует сразу ряд факторов:

Они уже хорошо интегрированы в европейский рынок труда – знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации.

Для работодателей это означает меньшие расходы на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.

"Для работодателей это означает меньшие расходы на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран", – подытожили аналитики. Более того, подчеркивают они, в будущем ряд европейских стран может начать конкурировать за украинских беженцев.

Как сообщал OBOZ.UA, быстрее всего в Польше растут зарплаты в логистике. В частности, в мае средняя заработная плата в этой отрасли была на 8,1% выше, чем годом ранее. Для сравнения – в пищевой промышленности зарплаты выросли лишь на 3,1%.

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