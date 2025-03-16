5-ю статью НАТО применили только один раз: Дуда напомнил США о знаменательном событии

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что единственный раз, когда применялась пятая статья НАТО, была тогда, когда США призвали своих союзников на помощь. И союзники тогда поддержали Соединенные Штаты, воевали и гибли в Афганистане бок о бок с американскими военными.

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Такое заявление Дуда озвучил в интервью BBC, которое было опубликовано 15 марта. На вопрос, уверен ли он в том, что президент США Дональд Трамп придерживается статьи 5, Дуда сказал, что "это не новая идея для Польши", ведь "статья 5 является основой существования Североатлантического альянса".

"Если бы статья 5 не соблюдалась, в Атлантическом альянсе в его нынешнем виде не было бы смысла. И позвольте мне напомнить, что единственный раз, когда применили пятую статью, это были Соединенные Штаты, призывавшие своих союзников на помощь, когда на них напали террористы. А союзники, вместе с нами, бок о бок с американскими солдатами", – сказал Дуда.

Он также прокомментировал слова Трампа о поддержке Польши "на 100%".

"Президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что Польша является абсолютно надежным союзником, который инвестирует в свою обороноспособность и сейчас тратит почти 5% своего ВВП на оборону. С этой точки зрения мы занимаем первое место в НАТО", – сказал президент Польши.

Он добавил, что Польша модернизирует ее вооруженные силы, делает огромные военные закупки, прежде всего в США, поэтому Трамп в последнее время несколько раз ставил Польшу в пример среди других союзников.

"Потому как президент Польши я спокоен. Но еще раз подчеркну, пятая статья является смыслом существования Североатлантического альянса. И если бы меня кто-то спросил, польские солдаты или я как главнокомандующий вооруженными силами Республики Польша, президент Польши был бы за то, чтобы польские солдаты шли на помощь," да.

Он добавил, что поддержал бы то, "чтобы польские солдаты действовали в рамках пятой статьи и защищали территорию НАТО".

На вопрос о подвергших ли сомнению пятую статью НАТО последние заявления администрации США, Дуда сказал, что Трамп имеет "специфический способ ведения переговоров, прежде всего когда речь идет о расходах на оборону в НАТО".

"Сейчас он в разгаре переговоров по увеличению расходов на оборону в Альянсе, о которых он на самом деле уже давно говорит. Его основное мнение состоит в том, что страны должны выполнять свои обязательства. С 2014 года прошло много лет, но многие очень богатые страны НАТО до сих пор не выделяют 2% своего ВВП на оборону", - заметил Анджей Дуда.

По его словам, это явное невыполнение своих обязательств, ведь эти страны "сами согласились", что минимальный уровень расходов на оборону должен составить 2%.

"Трамп утверждает: зачем американским налогоплательщикам финансировать оборону этих стран, если они сами не инвестируют в собственную безопасность? В этом аргументе есть определенная логика. Однако, на мой взгляд, это прежде всего тактика переговоров - Трамп торгуется, четко выражая свою позицию, и определенным образом предупреждает. Его цель - с.