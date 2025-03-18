Страны Балтии и Польша объявили о выходе из конвенции о противопехотных минах: в чем причина

Правительства Эстонии, Латвии, Литвы и Польши объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Министры обороны указанных стран заявили, что ситуация с безопасностью в регионе после ратификации конвенции существенно ухудшилась.

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Решение о выходе из конвенции связано, в частности, с высокими военными угрозами в отношении государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Польши.

В свете нестабильной ситуации в сфере безопасности, отмеченной агрессией России и угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, страны Балтии и Польша разрабатывают меры, которые могут послужить укреплению возможностей сдерживания и обороны.

В польском правительстве заявили, что в нынешних условиях безопасности крайне важно предоставить вооруженным силам гибкость и возможность выбора в отношении потенциального использования современных систем вооружения и решений в целях укрепления обороны восточного фланга Альянса.

"В свете этих соображений мы – министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – единогласно рекомендуем денонсировать Оттавскую конвенцию. Наше решение посылает четкий сигнал: наши страны готовы и способны использовать любые необходимые средства для защиты нашей территории и свободы", – говорится в сообщении.

В то же время правительства указанных стран подчеркнули, что несмотря на выход из конвенции, Эстония, Латвия, Литва и Польша остаются приверженными международному гуманитарному праву, включая защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов. Правительства пообещали продолжать придерживаться этих принципов, обеспечивая при этом свою безопасность.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда напомнил, что единственный раз, когда применялась пятая статья НАТО, была тогда, когда США призвали своих союзников на помощь. И союзники тогда поддержали Соединенные Штаты, воевали и гибли в Афганистане плечом к плечу с американскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши как средство сдерживания возможной агрессии РФ. Он заявил, что ожидает конкретных действий от Трампа, поскольку администрация Джо Байдена отклонила проект распределения ядерного оружия в 2022 году.

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