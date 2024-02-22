У Кузьминова, убитого в Испании, был украинский паспорт с другой фамилией: всплыли фото

Убитый в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов находился в стране по паспорту на имя Игоря Шевченко. Кроме того, в удостоверении возраст мужчины увеличили с 28 до 33 лет.

Об этом рассказали в El Periodico, показал документ убитого российского пилота. Издание отмечает, что паспорт "жителя Донбасса" с номером GG843153 был выдан в сентябре 2023 года.

В Вильяхойосе Кузьминов жил в квартире друзей в современном комплексе Cala Alta. Работал россиянин в Испании ремонтником по вызовам на заказ.

Издание также уточняет, что стреляли в Кузьминова не шесть, а минимум восемь раз. "Непрофессионализм не в стиле российских спецслужб. Из восьми выстрелов два промаха, а одно попадание не смертельно. Экзекуторы из ГРУ действуют иначе: первый стреляет в грудь, а другой в голову, и сразу же исчезают заранее подготовленным способом побега", – отмечает El Periodico .

У правоохранителей есть несколько версий убийства. "Не исключен и факт, что паспорт подложен россиянами, поскольку во время войны Россия украла большие партии настоящих украинских документов", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР подтвердили, что в Испании действительно нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Также в украинской разведке отметили, что пилот уехал в Испанию по собственному желанию.

Ранее стало известно, что убитому Кузьминову предлагали оставаться в Украине. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в таком случае он был бы защищен.

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