Тюремное фото помогло Трампу собрать 7,1 млн долларов с его поклонников

Президент США 2017-2021 годов Дональд Трамп собрал 7,1 миллиона долларов со своих поклонников. Такую немалую сумму удалось получить благодаря фотографии скандального политика, сделанной в тюрьме округа Фултон.

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Более того, всего за день Трамп "заработал" 4,18 миллиона долларов, что является самым большим однодневным сбором за всю его президентскую кампанию 2024 года. Об этом сообщает издание Bloomberg (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что за последние три недели в ходе предвыборной кампании Трампу удалось собрать почти 20 миллионов долларов. Примечательно, что этот период охватывает два последних обвинения, предъявленных ему в Вашингтоне и Джорджии.

К тому же, сбор средств ускорился после того, как Трамп вернулся в социальную сеть Twitter впервые с января 2021 года. Там он опубликовал фотографию и ссылку на целевую страницу по сбору средств для своей президентской кампании.

По информации американских СМИ, собранные 7 миллионов долларов составляют примерно пятую часть от более чем 35 миллионов долларов, которые Трамп получил во втором квартале 2023 года через Объединенный комитет по сбору средств на "спасение Америки".

Напомним, Дональд Трамп 25 августа прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, чтобы "сдаться" властям. Речь идет о деле о вмешательстве в результаты выборов в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля 2023 года в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему были предъявлены обвинения, но говорить с журналистами не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

– Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов.

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