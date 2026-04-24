Тысяча дальнобойных ракет Tomahawk и не только: в WSJ раскрыли, сколько оружия США потратили на войну с Ираном

США уже использовали более тысячи крылатых ракет Tomahawk в войне против Ирана, что существенно повлияло на стратегические запасы вооружения. В администрации признают, что полное восстановление арсенала может занять до шести лет, что создает вызовы для возможных других конфликтов, в частности вокруг Тайваня.

Видео дня

Однако речь идет также и о значительных затратах систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кроме более чем 1000 ракет Tomahawk, США потратили от 1500 до 2000 ракет ПВО, включая системы Patriot, THAAD и Standard Missile. Значительная часть этих вооружений использовалась для перехвата баллистических ракет и дронов во время активной фазы конфликта с Ираном.

Потери запасов особенно ощутимы именно в сегменте оборонительных систем. Некоторые виды перехватчиков были использованы более чем наполовину от довоенных запасов, что повышает риски в случае новых кризисов.

В Пентагоне признают проблему, но подчеркивают, что армия США сохраняет боеспособность и способность выполнять задачи. В то же время ведется активная работа по расширению производства –оборонные компании уже получили контракты на увеличение выпуска ракет, а правительство планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в восстановление арсенала.

С одной стороны временное сокращение запасов может повлиять на готовность США к потенциальному конфликту с Китаем. С другой же стороны нынешний уровень вооружения является достаточным для сдерживания любых угроз.

Напоминаем, что США не будут применять ядерное оружие против Ирана. В этом нет необходимости, так как Соединенные Штаты уже "уничтожили" оппонента с помощью обычных методов войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!