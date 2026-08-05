"Ты украинка, просто боишься признаться": в центре Варшавы поляк напал на белорусскую писательницу

В центре польской Варшавы неизвестный местный житель напал, оскорбил и ударил белорусскую оппозиционную деятельницу, правозащитницу и писательницу Марину Никандрину. По словам белорусской активистки, причиной агрессии со стороны поляка стал ее акцент – нападающему показалось, что это украинская девушка.

Видео дня

Нападение произошло 30 мая, рассказала Марина в сети и показала (ниже) соответствующее видео. В настоящее время возбуждено уголовное дело, которое полиция уже передала в прокуратуру, но нападавшего до сих пор не нашли, утверждает белорусская редакция Радио Свобода.

Как это было

Инцидент произошел возле станции метро Rondo ONZ в центре Варшавы. Мужчина, шёлший рядом с Мариной, сначала грубо приказал ей на польском языке уступить дорогу и назвал ее "коровой".

Женщина не поняла, что незнакомец обращается к ней.

"Я отступила назад и сказала по-польски: "Извините, здесь, наверное, недостаточно места, чтобы пройти". Он оттолкнул меня и начал ругаться и кричать на меня, чтобы я "возвращалась в Украину", – рассказала Марина.

Услышав ее акцент, мужчина усилил свои оскорбления. А когда Марина объяснила, что она белоруска, он вообще начал кричать, чтобы она "ехала в Беларусь", называя ее "русской шлюхой" и употребляя нецензурную лексику.

Женщина достала телефон и начала снимать его, однако поляк набросился на Марину и ударил ее.

После нападения Марина просила прохожих помочь задержать нападавшего до приезда полиции, но девушке никто не помог.

По словам Марины, полиция прибыла довольно быстро. Женщина подала заявление, предоставила видеозапись и фотографии, на которых отчетливо видно лицо нападавшего.

Кто такая Никандрина

Марина по образованию и основной специальности – юрист. Она проработала в Беларуси по специальности около 20 лет, но после событий 2020 года покинула страну из-за угрозы политических преследований.

Сейчас женщина живет в Польше, возглавляет правозащитную организацию "Дыши свободно", которая помогает белорусам, а также владеет кафе в Варшаве.

По словам белоруски, она регулярно, "почти каждый месяц", сталкивается с проявлениями ксенофобии именно в Польше, из-за чего у нее возникают мысли об отъезде из этой страны.

Марина покинула Беларусь в 2020 году и сначала приехала именно в Польшу, хотя позже жила и работала в Литве. Женщина вернулась в Польшу, потому что здесь училась ее дочь.

Состояние дел

Лишь через месяц, 31 июля, Марине позвонили из полиции и сообщили о ходе расследования по ее заявлению. В частности, правоохранители сообщили, что предварительные материалы собраны и переданы в прокуратуру. Сейчас полиция ожидает решения прокурора о возбуждении уголовного дела.

Нападающего пока не найден.

Марина рассказывает, что полицейским "было неловко слушать то, что говорил" нападавший, и правоохранители "даже извинялись".

В Варшавской окружной прокуратуре подтвердили, что личность подозреваемого пока не установлена, и уточнили, что дело передано в Варшавско-Жалибожскую окружную прокуратуру, поскольку оно касается возможного преступления на почве национальной ненависти.

Нападения в Польше

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранительные органы Польши также проводят расследование инцидента на строительной площадке в городе Скавина, Малопольское воеводство. Там представитель строительной группы Stadnicki обрушился с ругательствами на работников из Украины и даже пытался избить их. Правоохранители квалифицировали происшествие как "дискриминацию по национальному признаку".

Ранее в Польше жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент.

Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении, им грозит уголовная ответственность. Однако в целом масштабы враждебности по отношению к украинцам в Польше уже вызывают беспокойство у представителей местных властей.

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