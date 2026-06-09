Турция, Азербайджан и Грузия подписали Стамбульскую декларацию о сотрудничестве: что она предусматривает

8 июня Стамбуле по итогам 10-й трехсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии была подписана декларация о сотрудничестве. Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и торговли.

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Особое внимание уделили роли трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор в энергобезопасности Европы, а также значению Среднего коридора и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Об этом на совместной пресс-конференции по результатам встречи заявили министры иностранных дел трех стран, передает "Укринформ". Детали раскрыли в МИД Азербайджана.

Заявления руководителей МИД

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что три страны демонстрируют "образцовую модель регионального партнерства", которая способствует укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе.

По его словам, Анкара придает большое значение региональному сотрудничеству как основе стабильности и развития. Цель Турции – поощрять мир, предотвращать конфликты и создавать условия для процветания народов.

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, на встрече речь шла о развитии транспортных и энергетических проектов.

"Сегодня между нашими странами существует чрезвычайно широкая повестка дня и большое количество совместных проектов. Важно регулярно встречаться, чтобы придавать им дополнительный импульс", – сказал он.

Байрамов подчеркнул, что три страны обеспечивают стабильность важного коридора между Европой и Азией. Это особенно важно в условиях региональных конфликтов и нарушения традиционных логистических маршрутов.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что в Тбилиси гордятся отношениями между Турцией, Азербайджаном и Грузией и считают это сотрудничество чрезвычайно важным.

"Такие встречи помогают нам вместе реагировать на вызовы и работать над долгосрочным миром в регионе", – сказала она.

По словам Бочоришвили, трехсторонний формат уже доказал свою эффективность.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция продолжает продвигать строительство канала "Стамбул" – искусственного водного пути длиной 45 километров, который должен стать альтернативой перегруженному Босфору. Проект рассматривается как стратегический для международной торговли и энергетических перевозок.

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