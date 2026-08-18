Тупик: Турция не может продать никому российские С-400, из-за которых едва не поссорилась с США

Планы президента США Дональда Трампа по продаже Турции истребителей F-35 остаются заблокированными уже более месяца после его заявления о возможной сделке. Анкара должна избавиться от российских комплексов С-400, однако пока не может найти страну, которая согласилась бы их приобрести.

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О ситуации пишет американское СМИ Semafor. По его данным, законодательство США о санкциях требует от Турции избавиться от С-400 для получения доступа к F-35. Анкара уже заплатила за шесть таких самолетов, но они остались в США после исключения Турции из программы в 2019 году.

Одним из вариантов остается вывод С-400 из эксплуатации. Однако в Конгрессе США есть законодатели, которые считают, что Турция должна полностью избавиться от российской системы, а не просто отключить ее.

Попытка продать

Еще одним вариантом могла стать передача С-400 Объединенным Арабским Эмиратам. По данным Semafor, Турция в прошлом месяце вела переговоры с ОАЭ о возможной сделке.

Однако, по словам собеседников издания, переговоры, похоже, не продвинулись. Один из американских чиновников отметил, что продажа Эмиратам все еще возможна, но окончательного решения о приобретении С-400 у Турции нет.

Проблема заключается и в том, что владение российской системой может создать для ОАЭ такие же ограничения на покупку F-35, какие возникли у Турции.

Сенатор Крис Кунс заявил, что любая страна, которая приобрела и развернула С-400, столкнулась бы с подобными проблемами и ограничениями.

Позиция Конгресса

В Сенате США уже прямо заявляют, что сделка по F-35 не продвигается. Председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш сказал, что Турция до сих пор не убрала С-400, поэтому вопрос находится в тупике.

Сенатор Рик Скотт также выступил против передачи Турции F-35 при условии сохранения российской системы. По его словам, Анкара не должна получить эти самолеты, пока у нее есть С-400.

Свои возражения высказал и сенатор Крис Ван Голлен. Среди причин для беспокойства он назвал отношение Турции к демократии, оккупацию Кипра и предыдущие случаи нарушения греческого воздушного пространства.

Давление Израиля

Ситуацию осложняет позиция Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа о возможной продаже F-35 Турции предупредил, что такая сделка может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке.

Израиль в настоящее время обладает монополией на использование F-35 в регионе. В то же время Саудовская Аравия также добивается приобретения этих истребителей, а поставки ей могут начаться в 2029 году.

Американский комитет по связям с общественностью Израиля AIPAC заявил, что разделяет озабоченность отдельных членов Конгресса по поводу передачи F-35 Турции из-за её связей с Россией и Китаем, а также отношения с ХАМАС и позицию в отношении санкций против Ирана.

Еще одна проблема

Даже если Турция договорится о продаже С-400 другому государству, для передачи системы требуется одобрение России. Москва таким образом получает дополнительное влияние на возможную сделку.

Эксперт Фонда защиты демократии Синан Джидди заявил, что сохранение С-400 в Турции уже повлияло на сплоченность НАТО.

Между тем Саудовская Аравия активизирует лоббирование собственной сделки по F-35. Публичного прогресса в этом вопросе нет с ноября, когда Трамп объявил о намерении продвигать продажу американских истребителей Эр-Рияду.

Напомним, что в первые дни лета 2026 года Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила у США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство прилагает дипломатические усилия, чтобы возобновить закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Это произошло после того, как Пентагон отказался от планов по размещению в Германии собственного батальона, оснащенного этим оружием.

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