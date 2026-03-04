ЦРУ работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать восстание в Иране – CNN

Администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с иранской оппозицией и курдскими группировками, действующими вдоль границы между Ираном и Ираком. Белый дом рассчитывает на то, что они примут участие в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни для свержения действующего режима в Тегеране.

Сейчас в ЦРУ работают над вопросом вооружения потенциальных "повстанцев". Об этом пишет CNN.

Что известно

По данным информированных источников издания, сейчас ЦРУ работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране. А администрация Трампа ведет активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

"Иранские курдские вооруженные группировки имеют тысячи бойцов, действующих вдоль иракско-иранской границы, преимущественно в Иракском Курдистане. Несколько группировок с начала войны опубликовали публичные заявления, намекая на неизбежные действия и призывая иранские вооруженные силы к дезертирству. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по курдским группировкам", – указано в материале.

В частности, согласно заявлению КСИР, только во вторник курдские силы были атакованы десятками ударных дронов.

В CNN утверждают, что в тот же день Трамп провел переговоры с президентом Демократической партии Иранского Курдистана Мустафой Хиджри: представители ДПИ были среди тех, кого атаковали силы КСИР.

"Ожидается, что силы иранской курдской оппозиции примут участие в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни, сообщил CNN высокопоставленный чиновник иранских курдов. "Мы считаем, что сейчас у нас есть большой шанс", – сказал источник, объясняя сроки проведения операции. Источник добавил, что ополчение ожидает поддержки США и Израиля", – указано в материале.

Трамп также позвонил лидерам иракских курдов в воскресенье, чтобы обсудить военную операцию США в Иране и то, как США и курды могут сотрудничать в ходе ее продвижения продолжения. Об этом звонке сообщили двое американских чиновников и "третий источник", знакомый с содержанием разговоров.

"Любая попытка вооружить иранские курдские группировки будет нуждаться в поддержке иракских курдов, чтобы позволить транзит оружия и использовать Иракский Курдистан как плацдарм. Один человек, знакомый с обсуждениями, сказал, что идея будет заключаться в том, чтобы курдские вооруженные силы выступили против иранских сил безопасности и сковали их, чтобы облегчить безоружным иранцам в крупных городах выход на протесты, где их не будут снова убивать, как это произошло во время беспорядков в январе", – пишет CNN.

Кроме того, по словам различных источников, Вашингтон заинтересован во включении курдов в противостояние с Ираном, потому что они"могут посеять хаос в регионе и истощить военные ресурсы иранского режима" и, как вариант, попытаться"захватить и удерживать территорию в северной части Ирана, что создало бы буферную зону для Израиля".

В ЦРУ от комментариев отказались.

Смогут ли курды приблизить крах режима аятолл

По оценкам экс-чиновника Пентагона времен Барака Обамы, старшего научного сотрудника Atlantic Council Алекса Плитсаса, активизация контактов Вашингтона с курдами в Ираке свидетельствует, что в окружении Трампа "очевидно пытаются ускорить" процесс свержения режима иранцами путем вооружения этих исторических союзников США в регионе.

"Иранский народ в целом невооружен, и если службы безопасности не распадутся, им будет трудно взять власть в свои руки, если их не вооружить. Я считаю, что США надеются, что это вдохновит других на местах в Иране сделать то же самое", – считает Плитсас.

А соь Джен Гавито, бывшая высокопоставленная чиновница Госдепа США времен Джо Байдена, которая специализировалась именно на Ближнем Востоке, отметила, что обеспокоена тем, осознают ли в администрации Трампа, какими могут быть последствия вооружения курдов, и учитывают ли их при выстраивании своих планов.

"Мы уже сталкиваемся с нестабильной ситуацией безопасности по обе стороны границы. Это может подорвать суверенитет Ирака и, по сути, усилить вооруженные формирования, которые не будут подотчетными, не будут нести ответственности и не в полной мере осознают, к чему могут привести их действия", – убеждена Гавито.

Один из источников издания заявил, что создание предпосылок для активного вступления курдских сил в войну уже началось. В частности, в последние дни израильские военные нанесли удары по иранским военным и полицейским форпостам вдоль границы с Ираком. И сделано это частично было якобы именно для того, чтобы подготовить основу для возможного потока вооруженных курдских сил на северо-запад Ирана. Анонимный представитель Израиля в разговоре с CNN анонсировал вероятное усиление этих ударов в ближайшие дни.

"Однако, по словам источников, знакомых с этим вопросом, любая поддержка США и Израиля курдских наземных сил, задачей которых является помочь в вытеснении иранского режима, должна быть значительной. По словам одного из источников, оценки американской разведки постоянно указывают на то, что иранские курды пока не имеют влияния или ресурсов для поддержки успешного восстания против правительства. А иранские курдские партии ищут политических гарантий от администрации Трампа, прежде чем обязываться присоединиться к любым усилиям сопротивления, сообщает источник, знакомый с этим вопросом", – указано в материале CNN.

Осложняется ситуация еще и тем, что курдские оппозиционные группы также расколоты из-за истории напряженности, различных идеологий и конкурирующих программ, а некоторые чиновники Трампа, которые принимали участие в обсуждениях по поддержке этих групп, имеют обеспокоенность относительно их мотивов в помощи США, пишет издание.

Официальные лица подняли вопрос, может ли такая динамика поставить под угрозу рабочие отношения между США и курдами сейчас, учитывая уровень доверия, необходимый для такого типа сотрудничества.

Многие чиновники администрации Трампа частно предупреждали о разочаровании, которое испытывали курдские силы во время сотрудничества с США в прошлом, и об их частых жалобах на то, что американцы их бросили на произвол судьбы.

"Существует беспокойство, что если восстание не удастся, и США выведут свои войска, это усилит нарратив об оставлении курдов", – отметил Плицас.

CNN также напоминает, что одной из причин отставки бывшего министра обороны времен первого срока Трампа Джима Мэттиса было именно то, что Трамп тогда решил вывести американские войска из Сирии – а он считал неприемлемым оставление курдских союзников США там.

Как пишет издание, курдские группировки сотрудничали с СШАеще во времена войны в Ираке. Они надеялись, что, помогая американцам, приблизят независимость ныне полуавтономного Курдистана – но этого так и не произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что медиа узнали, как в армии США командиры настраивали военных на операцию в Иране. Американских военных убеждали, что что что война против Ирана является "частью Божьего замысла", а президент США Дональд Трамп "был помазан Иисусом, чтобы зажечь сигнальный огонь в Иране, чтобы вызвать Армагеддон и отметить его возвращение на Землю".

Подобная риторика возмутила многих военных, они массово обращались с жалобами в Фонд религиозной свободы военнослужащих. С утра субботы до вечера понедельника было зарегистрировано более 110 подобных жалоб на командиров во всех родах войск США. Обращения поступали из более 40 различных подразделений, расположенных по меньшей мере на 30 военных объектах.

