'Божий замысел': медиа узнали, как в армии США командиры настраивали военных на операцию в Иране

Американским войскам, которые участвуют в операции против Ирана или могут быть в нее вовлечены, сказали, что эта война – это "Армагеддон", а президент США Дональд Трамп "был помазан Иисусом". С такими словами командиры обратились к подчиненным на более чем 30 объектах в каждом роде войск.

Об этом сообщила правозащитная группа Фонд религиозной свободы военнослужащих (Military Religious Freedom Foundation), пишет журналист Джонатан Ларсен на своем Substack. Фонд зарегистрировал более 110 подобных жалоб на командиров во всех родах войск США.

С утра субботы до вечера понедельника жалобы поступили от более 40 различных подразделений, расположенных по меньшей мере на 30 военных объектах, сообщили в MRFF.

Как американцев настраивали атаковать Иран

В одном из случаев командир боевой части сообщил на совещании сержантам, что война с Ираном является частью Божьего замысла и что президент Дональд Трамп был "помазан Иисусом, чтобы зажечь сигнальный огонь в Иране, чтобы вызвать Армагеддон и отметить его возвращение на Землю".

Об этом стало известно из жалобы одного из сержантов. Он заявил, что является христианином, и направил электронное письмо в MRFF от имени 15 военнослужащих, включая по меньшей мере 11 христиан, одного мусульманина и одного еврея.

По словам военного, их командир "призвал нас сказать нашим войскам, что это "все часть Божьего плана", и он конкретно ссылался на многочисленные цитаты из Книги Откровения, где говорится об Армагеддоне и неизбежном возвращении Иисуса Христа".

"Он широко улыбался, когда говорил все это, что сделало его сообщение еще более безумным", – сказано в письме.

Сержант заявил, что высказывания их командира "подрывают боевой дух и сплоченность подразделения и противоречат присяге, которую мы приняли на верность Конституции".

Глава и основатель MRFF Майки Вайнштейн отметил, что с тех пор, как США и Израиль атаковали Иран в субботу утром, Фонд "завалили" подобными жалобами.

"Военные сообщают о безграничной эйфории своих командиров относительно того, что эта новая "библейски санкционированная" война является бесспорным знаком скорого приближения фундаменталистского христианского "конца света", как это ярко описано в Книге Откровения Нового Завета.

Многие их командиры особенно довольны тем, насколько жестокой будет эта битва, сосредотачиваясь на том, насколько кровавой она должна стать, чтобы выполнить и на 100% соответствовать фундаменталистской христианской эсхатологии конца света", – сказал Вайнштейн.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом заявил, что США не воюют с Ираном, а проводят так называемую большую военную операцию. Администрация президента Дональда Трампа запретила республиканцам в Конгрессе использовать слово "война" в отношении действий против Ирана и рекомендовала официально употреблять другую формулировку.

