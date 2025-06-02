Тшасковский объявил о победе на выборах в Польше еще до подсчета голосов, а его жена поблагодарила женщин

В Польше завершился второй тур президентских выборов. Несмотря на то, что официальные результаты еще не были объявлены, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышел к своим избирателям с речью победителя. Он поблагодарил союзников, семью, избирателей и заверил, что хочет быть президентом для всех.

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Об этом сообщает Onet. Издание отмечает, что Тшасковский уже выразил благодарность всем, кто его поддерживал. Он обратился к соратникам, которые помогли ему во втором туре, и заявил, что очень благодарен за поддержку, которую получил во втором туре.

После объявления результатов экзит-полов штаб Тшасковского взорвался радостью, кандидат эмоционально обратился ко всем присутствующим с победным заявлением.

"Мы победили", – воскликнул он.

В этот момент в зале раздавались скандирование и возгласы поддержки.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня во втором туре", – сказал политик, вспомнив Владислава Косиняка-Камыша, Шимона Головню и Магдалену Бият.

Он также подчеркнул, что победу сделало возможной именно совместное усилие. Политик отметил, что благодаря командной работе удалось достичь такого результата.

"Объединение усилий стало залогом этого результата", – отметил он.

Эти слова вызвали эмоциональный отклик у сторонников.

Отдельно Тшасковский отметил тех, кто поддержал его публично, он не забыл и о профессоре, которая стала голосом поддержки в важный момент.

"Спасибо всем, кто меня поддержал, также проф. Йоанне Сенишин. Это особый момент в истории Польши, который поможет нам двигаться вперед, как торпеда. Я буду президентом всех полек и поляков, вашим президентом", – добавил он.

Его заявление встретили овациями в избирательном штабе.

Кандидат вспомнил и о своей команде, которая отдала все силы избирательной кампании.Он подчеркнул, что без слаженной работы штаба эта победа была бы невозможна.

"Я хотел бы поблагодарить всех друзей, потому что без вас я не был бы тем, кем я есть. Я хотел бы поблагодарить штаб, во главе с Виолой Папроцкой. У нас есть ощущение, что мы сделали все, что нужно было сделать", – сказал Тшасковский.

Слезы радости и волнения не сдерживала и его жена Малгожата Тшасковская обратилась к избирателям, и прежде всего – к женщинам, которые поддержали мужа.

"Я близка к сердечному приступу. Я хотела бы поблагодарить всех, прежде всего женщин. Я все время говорю: в нас есть сила", – сказала она.

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 72,8%. Несмотря на это, погрешность экзит-полов составила около 2%, поэтому интрига сохранялась.

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, который вместе с кандидатом от правящей Гражданской коалиции Рафалем Тшасковским борется за президентское кресло, не признал поражения и под громкие аплодисменты заявил, что "утром все проснутся с президентом Навроцким".

"Не теряем надежды на эту ночь. Мы выиграем ночью, эта разница такая минимальная. Я верю, что завтра мы все проснемся с президентом Каролем Навроцким, который складывает разбитую Польшу пополам", – заявил он.

Он подчеркнул, что готов победить и не допустит, чтобы действующий премьер Дональд Туск сосредоточил всю власть в своих руках. Сегодняшние выборы политик назвал важнейшими для демократической Польши со времен 1989 года.

Навроцкий также отметил, что его команде удалось достичь двух важных целей: сохранить единство и выдержку, а также объединить все правоконсервативные и патриотические силы в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, что 1 июня в Польше проходит второй тур президентских выборов, по результатам которых поляки выберут нового главу государства на следующие пять лет. Действующий президент Анджей Дуда уже не может участвовать в гонке, так как завершил два разрешенных срока пребывания в должности.

Позже после завершения голосования в 22:00 по Киеву стали известны данные экзит-пола, проведенного студией Ipsos для телеканалов TVP, TVN и Polsat, во втором туре президентских выборов в Польше лидирует кандидат от партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский с результатом 50,3%.

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