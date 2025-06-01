Шансы равны: в Польше начался второй тур выборов президента

В Польше 1 июня проходит второй тур президентских выборов, по результатам которых граждане изберут нового главу государства на ближайшие 5 лет. Действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться, так как уже занимал эту должность допустимые два срока.

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Поэтому за президентское кресло сражаются либерал Рафал Тшасковский и консерватор Кароль Навроцкий. OBOZ.UA выяснил, какие шансы на победу у каждого из кандидатов и что они говорили о взаимоотношениях с Украиной.

Социологические опросы накануне второго тура президентских выборов в Польше показали, что шансы на победу у обоих политиков равны. По данным последнего опроса, обнародованного 29 мая Институтом изучения общественного мнения Opinia24, за Тшасковского намерены проголосовать 47,4% граждан Польши, в то время как Навроцкого готовы поддержать 46,3% поляков.

В ходе предвыборной кампании Навроцкий и Тшасковский сделали ряд заявлений о российско-украинской войне и отношениях Польши с Украиной. Примечательно, что взгляды кандидатов отличаются и многие эксперты сходятся во мнение, что от того, кто станет президентом Польши, зависит тональность отношений Украины с соседями.

Навроцкий в ходе предвыборной кампании сделал ряд жестких заявлений относительно внутренней политики ЕС и Украины. В частности, он подписал декларацию лидера националистической "Конфедерации" Славомира Менцена, тем самым заручившись поддержкой его избирателей. Документ предусматривает, что в случае победы на выборах Навроцкий как президент Польши не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

Также во время предвыборной кампании Навроцкий заявлял, что в случае избрания президентом он не намерен отправлять польских военных в Украину, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп.

В свою очередь Тшасковский однозначно выступает за вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. В ходе предвыборной кампании он упрекнул своего соперника за высказывания против евроатлантической интеграции Украины, сравнив риторику Навроцкого с позицией россойского диктатора Владимира Путина.

Тем не менее Тшасковський заявлял, что Польша должна поддерживать Украину, но при этом уметь жестко говорить с украинцами. В частности, на одном из выступлений кандидат в президенты сделал скандальное заявление. Политик заявил, что Украина должна быть буферной зоной между агрессивной Россией и хорошо вооруженной Польшей.

Напомним, директор Института национальной памяти Польши, кандидат в президенты страны Кароль Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. Он подписал декларацию, согласно которой обязался поддержать условия, выдвинутые лидером антиукраинской "Конфедерации" Славомиром Менценом, в обмен на его поддержку перед вторым туром выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал Кароля Навроцкого за его готовность отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. По мнению главы польского правительства, Навроцкий таким образом подписывается под требованием России.

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