'Целенаправленный акт насилия': в Копенгагене разрушили скульптуры украинской художницы. Фото

В Копенгагене (Дания) неизвестный мужчина намеренно уничтожил скульптуры украинской художницы Марии Куликовской. Работы, посвященные памяти и опыту войны, разрушили днем 22 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила соорганизатор выставки Наталья Попович. Женщина отметила, что были намеренно уничтожены три работы: две фигуры беременных женщин и одна мемориальная скульптура из цветов. Сама же автор Мария Куликовская назвала инцидент "системным актом насилия".

Инцидент произошел днем на набережной рядом с Украинским домом в Копенгагене. Неизвестный мужчина разрушил скульптуры с выставки My Body Is a Battlefield. Copenhagen, организованной Spilne Art совместно с Ukraine House in Denmark.

"Мои работы не оказали сопротивления. Головы и животы были сломаны намеренно. Это не вандализм. Это системное насилие, которое повторяется", – отметила автор скульптур Мария Куликовская.

Проект был посвящен темам памяти о войне, уязвимости и жизнестойкости украинских женщин. Организаторы отметили, что уничтожение работ является не только вредом для искусства, но и ударом по историям, достоинству и смыслам, заложенным в скульптурах.

"Эта выставка, которую мы с Натальей Ткаченко открыли 18 ноября и которая должна была продлиться до 26 декабря, наглядно демонстрировала память о войне, уязвимость и жизнестойкость украинских женщин. Мы воспринимаем разрушение этих работ не только как непоправимый вред, причиненный искусству, но и как нападение на истории, достоинство и смыслы, которые воплощали скульптуры нашей художницы. Мы решительно осуждаем этот акт вандализма", – говорится в заметке соорганизатора.

Произведения художницы калечат не впервые. Соорганизатор выставки напомнила, что в 2014 году скульптуры художницы в Центре современного искусства "Изоляция" расстреляли российские боевики, а после перформанса в Эрмитаже ее задержали и угрожали принудительным психиатрическим заключением.

