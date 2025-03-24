Требует убрать: Трамп возмутился из-за своего 'искаженного' портрета в Колорадо

Президент США Дональд Трамп требует у губернатора штата Колорадо убрать его портрет, висящий на стене в Капитолии. Он считает, что на картине его "намеренно исказили".

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Об этом республиканец написал в Truth Social, передает The Hill. По его словам, он "никогда не видел ничего подобного".

Американский лидер также возмутился тем, что портрет бывшего президента Барака Обамы художница сделала "прекрасным", тогда как его портрет – это "настоящий ужас".

"В любом случае я бы предпочел вообще не иметь портрета, чем этот. Многие жители Колорадо звонили и писали с жалобами. На самом деле они даже разъярены из-за этого!" – высказался он.

Трамп обратился с требованием снять его портрет к "радикальному левому губернатору" Колорадо Джареду Полису, разместившему картины президентов в Капитолии.

Также республиканец назвал губернатора "чрезвычайно слабым в борьбе с преступностью".

"Джареду должно быть стыдно!" – добавил американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в США посла ЮАР Эбрагима Расула объявили персоной нон решетки и выслали из страны. Причиной послужила критика, которую он высказывал в адрес администрации Трампа.

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