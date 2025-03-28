Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из чата в Signal: в чем причина

Федеральный судья США Джеймс Боусберг обязал ключевые ведомства администрации президента Дональда Трампа сохранить сообщение в секретном чате Signal в период с 11 по 15 марта. Речь идет о сообщениях с обсуждением ударов по хуситам.

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Судья принял решение по иску о сохранении информации, поданном после того, как стало известно, что американские топ-чиновники обсуждали военные планы по Йемену. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным СМИ, решение суда касается высших должностных лиц Белого дома, в том числе советника президента по национальной безопасности Майка Уолца, министра обороны Пита Хегсета, директора национальной разведки Тульси Габбард, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса.

В Минюсте США сказали, что администрация уже работает над тем, чтобы отследить и сохранить тексты сообщений в чате Signal за период с 11 по 15 марта.

Напомним, что скандал в США разгорелся из-за случайного добавления главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к секретному групповому чату в мессенджере Signal. Там высокопоставленные должностные лица администрации Трампа обсуждали детали военных ударов по йеменским повстанцам-хуситам. Ключевые фигуры обсуждали конкретные детали операции, учитывая типы вооружения, цели и время ударов.

После того, как издание The Atlantic опубликовало некоторые фрагменты этих переговоров, на Белый дом посыпалась критика: администрацию обвинили в использовании несертифицированных мессенджеров для обсуждения чувствительных вопросов национальной безопасности. Демократы и эксперты по безопасности выразили обеспокоенность по поводу возможной утечки секретной информации и нарушения протоколов безопасности.

Министр Гегсет возразил, что в чате обсуждались засекреченные данные, утверждая, что критические детали (имена и точные локации) были опущены. Со своей стороны Трамп назвал инцидент "незначительным сбоем" и выразил доверие к своим советникам, несмотря на призывы к отставке некоторых чиновников.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, именно Израиль предоставил конфиденциальную разведывательную информацию от агентурного источника в Йемене для американских ударов по хуситам 15 марта, подробности которых обсуждали чиновники США в Signal. Аналитики подчеркнули, что роль страны подчеркивает деликатность некоторых сведений, содержащихся в указанном чате.

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