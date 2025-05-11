Трамп заинтриговал громким заявлением: пообещал 'самый влиятельный' пост в Truth Social

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал громкое заявление. Он отметил, что планирует опубликовать сообщение в своей социальной сети Truth Social, которое должно стать "одним из самых влиятельных и важных".

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Об этом глава Белого дома написал в воскресенье, 11 мая. Сообщение должно появиться в Truth Social, но когда именно, американский лидер не уточнил.

"Моя следующая публикация в Truth Social будет одной из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо публиковал. Наслаждайтесь", – отметил он.

Трамп также не раскрыл больше никаких деталей. Будет ли его следующее заявление касаться возможного прекращения огня в Украине или переговоров по завершению войны, которую против нас ведет Россия, пока не понятно.

Ранее Трамп уже интриговал "громким заявлением", которое должен сделать накануне своего визита в Саудовскую Аравию (он запланирован на 13-16 мая). Он отмечал, это объявление будет "историческим".

"Мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет – и оно очень позитивное. Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме 6 мая.

Интересно, что президент Америки анонсировал "самое влиятельное и важное" заявление в то время, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на личную встречу с российским диктатором Путиным в Стамбуле 15 мая, если россияне остановят огонь с 12 мая и дадут необходимую основу для дипломатии.

За день до этого Путин дал пресс-конференцию, во время которой ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая, а вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Дональд Трамп со своей стороны призвал Украину немедленно согласиться на предложение РФ относительно переговоров в Турции. По его словам, это необходимо, чтобы выяснить, возможна ли реальная договоренность о прекращении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары 15 мая принять переговоры по завершению войны РФ против Украины. Он провел телефонный разговор с Путиным, в котором заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

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