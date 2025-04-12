Трамп установил военный контроль над территорией у границы с Мексикой: что это значит

Президент США Дональд Трамп распорядился передать военным контроль над федеральными землями у мексиканской границы. Это часть его новой стратегии борьбы с нелегальной иммиграцией.

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В подписанной директиве глава государства поручил ряду министров передать юрисдикцию над участками земли Пентагона, сообщает Bloomberg. В частности, речь идет о территориях вдоль границы в штатах Аризона, Нью-Мексико и Калифорния, кроме индейских резерваций.

Согласно документу, разрешается размещать военные объекты на указанных землях и выполнять работы, связанные со строительством пограничных барьеров, установкой систем наблюдения, мониторинга и другими защитными мероприятиями. Такие зоны могут получить статус "районов национальной обороны".

Кроме того, Министерство обороны получило право ограничивать доступ к этим объектам и "исключать лиц из военного объекта", что потенциально расширяет полномочия по высылке мигрантов. Сначала эти мероприятия будут действовать на "ограниченном секторе федеральных территорий", а через 45 дней будет произведена оценка эффективности.

По возвращении на пост президента США Трамп усилил депортацию мигрантов без документов, поскольку он пытается выполнить свои предвыборные обещания по борьбе с нелегальной иммиграцией и обеспечению безопасности на юго-западной границе.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в первый день президентства Трамп подписал ряд указов по поводу мигрантов. Среди них и запрещающий выдавать документы об американском гражданстве детям.

После этого в США приостановили ряд программ, позволявших мигрантам временно поселиться в стране. В частности, была остановлена программа Uniting for Ukraine, по которой в Америку прибывали украинцы.

В марте 2025 года Трамп подписал указ, которым лишил 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев правового статуса, позволявшего легально находиться в США. Теперь, если эти мигранты сами не покинут страну, их депортируют по программе ускоренного выдворения из страны.

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