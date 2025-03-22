Трамп отменил легальный статус для 530 тысяч мигрантов - Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, лишивший 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев правового статуса, позволявшего легально находиться в США. Теперь, если эти мигранты сами не покинут страну, их депортируют по программе "ускоренного выдворения" из страны.

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Документ должен вступить в силу 25 марта. Как отмечается в нем, прибывшие по программе CHNV мигранты должны сами уехать из США до 24 апреля.

В документе Трамп ссылается на Министерство внутренней безопасности, заявившее, что программа в отношении мигрантов еще "не достигла своих целей".

Отмечено, что отмена статуса легального пребывания в стране облегчит процесс депортации по программе ускоренного выдворения мигрантов.

Пока непонятно, сколько из указанных 530 тысяч мигрантов успели получить другой статус, который позволил бы им оставаться в США законно, пишет Reuters.

Программа CHNV была введена бывшим президентом Джо Байденом еще в 2022 году. Ее целью было упорядочить процесс миграции из вышеупомянутых стран, уменьшить нелегальную иммиграцию через границу и сделать более безопасным и более контролируемым въезд в США.

Программа предоставляла гражданам Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа возможность легально находиться в США до двух лет.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в первый день президентства Трамп подписал ряд указов по мигрантам. Среди них и запрещающий выдавать документы об американском гражданстве детям.

После этого в США приостановили ряд программ, позволявших мигрантам временно поселиться в стране. В частности, была остановлена программа Uniting for Ukraine, по которой в Америку прибывали украинцы.

Также администрация Трампа объявила об изменениях в работе онлайн-приложения CBP One, ранее использовавшегося для обработки заявлений о предоставлении убежища на южной границе США. Его превратили в платформу для "самодепортации", которая теперь будет называться CBP Home.

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