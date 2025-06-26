Трамп решил ограничить обмен информацией с Конгрессом: СМИ объяснили, что происходит

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом. Такое решение в Белом доме решили принять после того, как кто-то слил внутреннюю оценку бомбардировки ядерных объектов Ирана.

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Утечка предварительной оценки боевых повреждений Агентства военной разведки возмутила Трампа и высших должностных лиц США. Об этом сообщает издание Axios.

По слова источников, американский президент был возмущен тем, что публикация предварительной оценки бомбардировки ядерных объектов Ирана была направлена ​​на то, чтобы подорвать утверждения Трампа о том, что объекты Ирана были "уничтожены". Один высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что теперь администрация "объявляет войну тем, кто разглашает информацию". Кроме того, утечку информации будет расследовать ФБР.

"Разведывательное сообщество выясняет, как ужесточить свои процессы, чтобы у нас не было деятелей глубинного государства, которые сливали бы СМИ части разведывательного анализа, имеющие низкий уровень доверия", – сообщил источник в Белом доме.

В частности, источники в администрации Трампа сообщают, что они планируют ограничить публикацию в CAPNET – системе, которую администрация использует для обмена секретной информацией с Конгрессом. К слову, оценка бомбардировки ядерных объектов Ирана по поводу иранских бомбардировок была опубликована именно на CAPNET. На следующий день CNN, а затем и New York Times опубликовали фрагменты оценки.

В Конгрессе уже были возмущены тем, что администрация Трампа отказалась проинформировать о планах бомбардировки Ирана, а планы Белого дома по дальнейшему ограничению обмена секретной информацией, вероятно, вызовут новый виток критики. Однако чиновники администрации утверждают, что не поменяют своей позиции по этому вопросу.

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых – самый большой и самый защищенный Фордо. После этого американские топ-чиновники во главе с Трампом заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы, а президент США еще и пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели в случае, если тот не согласится на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами и до, и после начала режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп опубликовал скандальный ролик о бомбардировке Ирана. Запись на странице американского президента появилась вскоре после его заявления о достижении перемирия между Израилем и Ираном.

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