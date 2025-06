Номинированный на Нобелевскую премию мира Трамп опубликовал провокационный ролик об Иране. Видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал скандальный ролик о бомбардировке Ирана. Запись на странице американского президента появилась вскоре после его заявлении о достижении перемирия между Израилем и Ираном.

Видео дня

В опубликованном видео звучит песня "Бомбить Иран". Соответствующий ролик Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Президент Соединенных Штатов никак не подписал видео. Однако судя по его содержанию Трамп, очевидно, похвастался недавными бомбардировками ядерных объектов на территории Ирана. Примечательно, что американский президент опубликовал скандальное видео после того, как его номинировали на Нобелевскую премию мира за соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем.

На протяжении всего ролика показаны кадры со стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Стоит отметить, что именно эти самолеты были частью операции под названием "Полуночный молот" в ходе атаки иранских объектов 22 июня 2025 года.

Примечательно, что видео сопровождается песней Bomb Iran (Бомбить Иран). Это не оригинальная версия, а кавер на популярный хит Barbara Ann группы The Beach Boys.

В оригинальной песне поется о мужчине, который влюблен в девушку по имени Барбара Энн. Однако скандальный и провокационный кавер Bomb Iran фактически пропагандирует насилие и ненависть.

В песне идет речь о бомбардировке Ирана и прямых угрозах аятолле. Например, в тексте есть строки "Went to a mosque, gonna throw some rocks... Tell the Ayatollah"Gonna put you in a box!" (Пошёл в мечеть, собираюсь кинуть камни... Скажи аятолле... "Я посажу тебя в гроб"). Также в песне есть призывы "превратить Иран в парковку ("turn Iran into a parking lot").

Песня Bomb Iran получила значительный резонанс и вызвала много споров. Композиция приобрела популярность на радиостанциях США в 1980 году. К слову, в 2007 году сенатор США Джон Маккейн вызвал шквал критики, когда во время своей президентской кампании, отвечая на вопросы о военных действиях против Ирана, процитировал и даже спел отрывок из этой пародии.

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых – самый большой и самый защищенный Фордо. После этого американские топ-чиновники во главе с Трампом заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы, а президент США еще и пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели в случае, если тот не согласится на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами и до, и после начала режима прекращения огня.

