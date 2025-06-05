Трамп провел долгожданный разговор с лидером Китая: о чем говорили

В четверг, 5 июня, президент Дональд Трамп провел долгожданный телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Этот разговор состоялся после длительного периода молчания между лидерами обеих стран и длился полтора часа.

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О телефонных переговорах Трампа с Си сообщило CNN. Впоследствии глава Белого дома прокомментировал разговор в своей соцсети Truth Social.

Назвав разговор "очень хорошим", Трамп сказал, что разговор почти полностью был сосредоточен на торговле и не касался других геополитических вопросов, таких как Иран и война в Украине.

"Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с лидером Китая Си, обсудили некоторые тонкости нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения... Разговор почти полностью был сосредоточен на торговле. Ничего не обсуждалось ни по России/Украине, ни по Ирану", – заявил Трамп.

Он написал, что вскоре будут организованы дальнейшие переговоры с его экономической командой. Трамп добавил, что встреча профильных команд обеих стран вскоре состоится в "месте, которое еще должно быть определено".

"Нас будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир", – написал глава Белого дома.

Он отметил, что во время разговора с Си Цзиньпин любезно пригласил его и первую леди США посетить Китай.

"И я ему ответил зеркально", – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в администрации американского президента Дональда Трампа заявили о согласовании торговой сделки с Китаем, детали которой обсуждали на переговорах в Женеве представители двух стран. Стороны "достигли значительного прогресса" в этом вопросе.

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