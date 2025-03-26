'У нас хорошо себя чувствуют только алкоголики и наркоманы': как за три года большой войны изменилась жизнь на оккупированной части Донетчины

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину на оккупированной еще с 2014 года части Донецкой области ситуация еще более ухудшилась. Расчет пророссийски настроенного населения на то, что "с официальным присоединением к РФ" их жизнь резко изменится в лучшую сторону, – абсолютно не оправдался. Все произошло с точностью до наоборот.

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Подробнее о ситуации в оккупации – в материале OBOZ.UA.

Жизнь без воды

Огромная проблема в так называемой "ДНР" – это вода. Вернее, ее отсутствие. Несмотря на обещания оккупационной власти, а также российских чиновников "с большой земли", что после "присоединения к РФ" регион выдохнет с облегчением, проблема никуда не делась.

Например, в Донецке воду в лучшем случае подают по графику. "Она идет тонкой струйкой, причем ржавая, вонючая. Ею можно только смыть туалет, самому же мыться просто страшно. Приходится использовать самодельные фильтры. А стираем вручную, о машинках-автомат уже давно забыли. Пушилин постоянно кормит обещаниями, что вот-вот и все наладится, однако три года прошло, а изменений что-то не видно", – рассказала OBOZ.UA жительница оккупированного областного центра.

Более того, в части домов воды в принципе нет. Никакой. Три года. Старикам приходится носить ее на этаж без лифта.

Злятся местные жители и из-за ситуации на заправках. Ужасное качество топлива уже стало "стандартом" на территории оккупированной части Донецкой области. Как и… неработающие туалеты.

"Ни на одной АЗС в ДНР не работают туалеты. Это что за отмороженность? Ладно на одной или двух, а так – на всех заправках. И это продолжается уже год, если не больше. Деньги гребут не лопатами, а погрузчиками, но должный сервис предоставить не могут", – написал подписчик одного из местных пабликов.

Сотрудники одной из АЗС рассказали, что все дело в том же отсутствии воды. Тем не менее на заправках продают кофе, чай, еду. А клиенты, по словам сотрудников, справляют нужду за углом, а затем делают заказ. То есть, налицо полная антисанитария.

"Крысы ходят пешком"

Еще одна огромная проблема на оккупированной части Донетчины – мусор. Областной центр давно превратился в гигантскую свалку, горы мусора есть даже в центральных районах.

Из-за этого в Донецке расплодились крысы, которые, по словам местных жителей, "вальяжно ходят пешком и никого не боятся".

Множество грызунов облюбовали подвалы многоэтажек и с ними никто не борется. "Нет, деньги, конечно, на это списывают, но итог всем виден. Эти крысы еще и нас переживут", – говорит дончанка.

Тем временем "власть" рапортует, что ситуация улучшилась, а обращений по поводу мусора стало аж в два раза меньше.

Однако местные жители говорят, что на самом деле просто устали звонить, так как в этом уже не видят смысла.

Тем временем донетчан уже "осчастливили" повышением тарифов на коммунальные услуги. Причем с 1 июля 2025 года сильнее всего подорожает вывоз мусора (на 36%) и водоснабжение (на 31%), меньше всего – электроэнергию (на 17%).

"Россия на нас зарабатывает"

Растет и стоимость продуктов в "республике". "Да, на кое-что цены сдерживают – например, на хлеб. Но ведь это мизер. Мясо, кисломолочные продукты – цены все выше, а вот качество просто ужас. Прилавки магазинов сейчас завалены российской продукции, которая портится еще до окончания срока годности", – говорит жительница Донецка..

И это при том, что нет летней жары, на которую хоть как-то можно было бы списать порчу продуктов.

Также российские производители "улучшают" кефир, ряженку, сметану, добавляя в них гигантскую дозу загустителей. Да так, что после этого кефир приходится из бутылки… вытряхивать. "Россия на нас зарабатывает и травит", – говорят обозленные люди.

В местных пабликах постят сказочные новости из росСМИ, что импортные овощи, фрукты, мясо и рыба скоро подешевеют. Также, по их утверждению, к осени могут подешеветь новая одежда и обувь. Однако жители оккупированной части Донетчины очень остро реагируют на такие прогнозы.

"А места на кладбищах тоже подешевеют?", "Них*ена тут не подешевеет, кроме человеческой жизни", "Надо же такую лапшу вешать", "Уже даже не смешно", – пишут они в комментариях.

Коллаборанты требуют порядка, как "при Захарченко"

Жалуются и местные жители на засилье алкоголиков и наркоманов, облюбовавших дворы и детские площадки.

"Макеевка, ул. Донецкое шоссе, дом 103/4. Ежедневно, круглосуточно тут проходят "затуманенные" вечеринки. Я смотрю у нас в республике хорошо себя чувствуют только алкоголики и наркоманы! Не работают, не служат, кошмарят матерей и жен тех, кто защищает родину, сидя в окопах... Почему у нас их не забирают за нарушения, хулиганство и т.д.? У этих людей явно много свободного времени, может пора их научить работать? Административка - отработка, исправительные работы! Почему я не могу выйти с детьми из дома просто погулять?!", – написала одна из пророссийски настроенных жительниц "ДНР".

Интересно, что местные жители в комментариях утверждают, что с приходом России в городах оккупированного Донбасса появилось ну очень много наркотиков. "Ждали цивилизацию? Теперь "наслаждаемся", – написал один дончанин. Многие приводят пример, какой "порядок был при Захарченко" (первом главаре "республики", которого взорвали в кафе "Сепар" в центре Донецка).

Как видим, в регионе сейчас "русский мир" во всей своей красе. И ни конца, ни края ему не видно.