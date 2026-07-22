Трамп пригрозил Ирану уничтожением мостов и электростанций: при каких условиях и когда это может произойти

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении жестко реагировать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе. В ответ Соединенные Штаты будут наносить удары по мостам или электростанциям на территории Ирана.

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В частности, это произойдет в Тегеране или вблизи столицы. Об этом Трамп написал в социальной сети Х.

Любой обстрел судна в Ормузском проливе станет поводом для военного ответа со стороны Соединённых Штатов. Речь идёт о применении Ираном ракет, снарядов, беспилотников или любых других видов вооружения.

В ответ американские силы нанесут удар по одному мосту или одной электростанции на территории Ирана.

"Отныне каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет обстреливать судно в Ормузском проливе, будь то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, включая те, что расположены рядом со столицей Тегераном или в ней", — заявил Трамп.

Ормузский пролив является одним из ключевых морских транспортных коридоров мира, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любое обострение ситуации с безопасностью в этом районе может повлиять на международное судоходство, энергетические рынки и стабильность в регионе.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что США не завершили конфликт с Ираном и не намерены сворачивать своё военное присутствие. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, комментируя ход боевых действий и перспективы их завершения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что конфликт между США и Ираном стремительно обостряется, ведь стороны продолжают наносить удары по военным и стратегическим объектам, а потери среди американских военных растут. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил новую волну атак американских сил в ответ на гибель солдат, а в Вашингтоне уже обсуждают возможность более широкой военной кампании.

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