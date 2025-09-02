Трамп появился на публике после недельного отсутствия и слухов о смерти. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, после недельного перерыва снова появился на публике. Он сделал ряд заявлений в Белом доме после того, как в сети активно распространялись слухи о якобы смерти американского лидера.

Его выступление транслировали официальные аккаунты Белого дома в соцсетях. Президент США отреагировал на обсуждения, назвав все эти новости фейковыми, а слухи – "сумасшедшими".

"Я не проводил никаких пресс-конференций два дня, и они сказали: "С ним что-то не так", – сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что штаб-квартира Космического командования США переедет в город Хантсвилл, штат Алабама, который отныне "навсегда будет известен как ракетный город".

Слухи о смерти Трампа

Президент США несколько дней подряд был в трендах на платформе X (бывший Twitter), которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Причиной стали тысячи публикаций с фразой "Трамп мертв", которые заставили пользователей по всему миру искать объяснения и официальные подтверждения.

Никаких реальных сообщений о смерти президента не поступало, а сам Трамп продолжал выполнять свои обязанности, однако волна слухов получила новый импульс после ряда событий и заявлений, которые совпали во времени.

Сам Дональд Трамп ответил на волну спекуляций относительно своего здоровья и слухи о якобы его смерти в соцсети Truth Social. Политик заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. В частности, он в очередной раз сказал, что "очень разочарован Путиным", и напомнил, что у него с российским диктатором были "прекрасные отношения". Также Трамп пообещал "делать что-то, чтобы помочь людям жить".

