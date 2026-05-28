Трамп поддерживает аннексию западного берега реки Иордан Израилем, – министр

В политическом руководстве Израиля прозвучали заявления о якобы поддержке со стороны США расширения израильского контроля на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил министр финансов Израиля, комментируя политику строительства поселений и стратегию безопасности.

В то же время официального подтверждения поддержки аннексии со стороны Вашингтона пока нет. Об этом пишет Clash Report.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что страна якобы имеет "полную координацию и поддержку" со стороны США в вопросах расширения поселений и политики безопасности на Западном берегу.

Речь идет о территории Западного берега реки Иордан, где Израиль продолжает расширять гражданскую инфраструктуру и строительство поселений.

По словам Смотрича, взаимодействие продолжается на уровне ключевых политических фигур США и Израиля.

"Израиль пользуется полной координацией и полной поддержкой со стороны администрации США в вопросах строительства, регулирования и безопасности на Западном берегу, включая взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и послом Майком Хакаби", – сказал он.

В то же время министр признал, что Вашингтон не предоставил формального одобрения полной аннексии территорий.

"Мы добьемся успеха и в этом", – добавил он.

Он также сообщил, что с 2022 года в Израиле было согласовано более 51 тысячи жилых единиц для строительства или последующего утверждения в рамках расширения поселений.

Около 500 тысяч израильских поселенцев проживают преимущественно в зоне C Западного берега, которая находится под полным израильским контролем согласно договоренностям 1990-х годов.

Смотрич подчеркнул, что действия правительства являются скоординированными и согласованными внутри израильского политического руководства, в частности с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Он также заявил, что расширение поселений является частью официальной государственной политики безопасности.

Отдельно министр связал ситуацию с более широким региональным конфликтом, в частности событиями в Газе и на Западном берегу, назвав действия Израиля оборонительными.

Также он повторил позицию, что границы 1967 года не могут быть основой архитектуры безопасности государства.

"Линии 1967 года не подлежат обороне", – сказал министр.

В предыдущих заявлениях Смотрич выступал за более жесткую и экспансивную региональную политику, включая расширение израильского влияния в соседних регионах.

В то же время он отметил, что международная критика постепенно уменьшается, а крупные строительные проекты вызывают меньше реакции, чем раньше.

Несмотря на это, вопрос аннексии Западного берега остается одним из самых конфликтных в международной политике и продолжает вызывать напряжение в отношениях Израиля с рядом стран мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет безопасности Израиля одобрил план по отделению 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан от соседних общин, тем самым превратив их в 13 независимых поселений. Израиль планирует распространить свой суверенитет на эти территории.

