Трамп перестал упоминать о Маске в соцсетях: в Politico раскрыли причину

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, который ранее часто фигурировал в публичных заявлениях и соцсетях Дональда Трампа, сейчас практически исчез из политического поля президента США. Последний месяц в публичных коммуникациях американского президента упоминания о миллиардере отсутствуют, что свидетельствует о существенном изменении в их отношениях.

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По информации Politico, причиной этого является отсутствие открытой поддержки Маском политических инициатив Трампа, а также разногласия во взглядах, которые со временем только обострились.

Стоит отметить, что исчезновение Маска из информационного пространства наблюдается не только в публикациях самого Трампа. Главные советники президента США, а также официальные аккаунты Белого дома в значительной степени прекратили публиковать фотографии и контент с его участием или упоминаниями.

Если раньше Маск был одним из ключевых союзников в публичной кампании Трампа, то сейчас его имя практически исчезло из официальных страниц, в частности из соцсети Truth Social и писем с призывами к финансированию.

Издание отмечает, что самый богатый человек мира стал неполярным среди независимых избирателей и людей без высшего образования. За последние месяцы уровень его поддержки упал настолько, что он теперь уступает даже самому Трампу, затрудняя использование Маска как политического ресурса для привлечения голосов.

Кроме того, Маск превратился в довольно "токсичную" фигуру для Республиканской партии. Демократы активно используют его образ, чтобы подрывать авторитет оппонентов, а потому республиканские лидеры избегают публичных контактов с ним, опасаясь негативных последствий для собственного рейтинга.

Примером неэффективности поддержки Маска стало поражение кандидата-республиканца в Висконсине, которого он активно поддерживал. Это подчеркивает, что влияние бизнесмена в важных регионах уменьшается, а его ассоциация с кампаниями может стать больше бременем, чем преимуществом.

Также важным фактором стало изменение стратегических приоритетов Трампа и его команды. Они перестали публично демонстрировать близость с Маском, отдавая предпочтение другим темам и фигурам, которые считают более релевантными для будущих выборов. В центре внимания теперь – экономика, безопасность и социальные вопросы, а не проекты Маска.

К тому же Илон Маск имеет собственные политические амбиции и взгляды, которые не всегда совпадают с официальной линией Республиканской партии. Его резкие высказывания и неожиданные действия неоднократно создавали напряженность в политической среде, что лишь усложняло сотрудничество.

В итоге, Маск перестал быть важным политическим союзником для Трампа и Республиканцев из-за падения своей популярности, негативного политического имиджа и смены стратегических приоритетов партии, которая сосредоточилась на более традиционных и действенных темах для мобилизации избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) ИлонМаск дал понять, что покидает администрацию президента США. Он сказал, что для него было честью "работать с кабинетом Трампа". Объявление миллиардер сделал во время заседания американского правительства в среду, 30 апреля.

По данным американских изданий, президент США Дональд Трамп разозлился на Илона Маска из-за секретного брифинга, посвященного стратегии на случай войны с Китаем. Причиной было то, что миллиардер планировал появиться на это мероприятие, хотя его бизнес в значительной степени связан с КНР

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