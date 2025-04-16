'Какого черта Илон там делает?' Трамп разозлился на Маска из-за секретного брифинга по поводу войны с Китаем – Axios

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный в Пентагоне секретный брифинг, посвященный стратегии на случай войны с Китаем. Причиной было то, что на мероприятие планировал явиться миллиардер Илон Маск, бизнес которого значительным образом связанный с КНР.

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По данным Axios, американский лидер резко высказался по этому поводу. "Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он не поедет", – якобы сказал Трамп (со слов неназванного высокопоставленного чиновника, который общался с Axios).

Источник уточнил, что Трамп "по-прежнему очень любит Илона", но у президента "есть некоторые красные линии".

"У Илона много бизнеса в Китае, и у него там хорошие отношения. Этот брифинг был просто неправильным", – считает собеседник издания.

Известно, что этот брифинг был организован для Маска как для руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE). Очевидно, что миллиардер получил бы доступ к чувствительной военной информации, если бы совещание состоялось.

После утечки информации об этой запланированной встрече, обнародованной The New York Times 20 марта, Трамп решил переписать повестку дня. В итоге в Пентагоне 21 марта все же провели совещание, но тема Китая там не поднималась.

"Маск раздражал нескольких чиновников администрации своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными постами в социальных сетях и резкой политикой в DOGE", – заявили журналисты.

Кроме того, после утечки данных двое высокопоставленных чиновников Пентагона – Дэн Колдуэлл и Дарин Селник – были отстранены от своих должностей.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не нужен ему в Белом доме. Но президент США держит возле себя Маска потому, что тот ему "нравится".

– Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро открыто раскритиковал руководителя DOGE, назвав его "продавцом автомобилей", который ничего не понимает в вопросах пошлин.

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