СМИ: Илон Маск дал понять, что уходит из администрации Трампа
Руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск дал понять, что покидает администрацию президента США. Он сказал, что ему было честью "работать с кабинетом Трампа".
Объявление миллиардер сделал во время заседания американского правительства в среду, 30 апреля. Об этом сообщают CNN и CNBC, напоминая о конфликтах бизнесмена с представителями Белого дома.
"Для меня было честью работать с вашим невероятным Кабинетом министров. Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, поэтому спасибо вам за все... За первые 100 дней было достигнуто огромное количество результатов. Как все уже говорили, это больше, чем в любой администрации. Поэтому это очень хорошо предвещает то, что случится, для остальной администрации", – процитировали они Маска.
Журналисты пишут, что Кабинет министров одобрил действия руководителя DOGE, который сократил федеральное правительство на $160 миллиардов – значительно меньше, чем его начальная цель в $2 триллиона. Но в последние месяцы он отказывался от этой цели, заявив в январе, что и $1 триллион будет "эпическим результатом".
Отмечается, что Трамп в ответ сказал, что миллиардер может оставаться в его команде сколь угодно.
"С вами обращались несправедливо, но большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят вас, и вся эта комната может очень решительно это сказать. Вы действительно оказали огромную помощь. Вас приглашают оставаться сколько угодно. Но в какой-то момент, я думаю, он захочет вернуться домой к своим машинам", – высказался республиканец.
Также он добавил, что ему нравится манера Маска носить две кепки с брендом Трампа друг на друге: сверху – красную кепку с надписью "Американский залив", снизу – с логотипом DOGE.
В CNN напомнили, как на прошлой неделе Маск во время телефонного разговора о доходах Tesla заявил инвесторам о возвращении в компанию в мае. Ожидается, что он прекратит большую часть своей правительственной работы до конца месяца. Примечательно, что проблем Tesla добавило решение Трампа о пошлинах.
Накануне газета New York Post сообщила, что Маск больше не работает в Белом доме. Руководитель аппарата Сьюзи Уайлз в интервью изданию сказала: "Вместо того, чтобы встречаться лично, я говорю с ним по телефону, но это тот же конечный эффект".
Трамп же не раз признавал, что Маску в определенный момент придется уйти и вернуться к управлению несколькими своими компаниями. В начале апреля в команде президента сказали, что миллиардер останется другом и советником даже после того, как истечет его срок в должности специального правительственного сотрудника.
"Но за кулисами между Маском и другими членами Кабинета министров возникали споры. Ранее в этом месяце между министром финансов Скоттом Бессентом и Маском возникла перепалка, от которой пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отмахнулась, назвав ее "частью здорового процесса дебатов". Маск также поссорился с государственным секретарем Марко Рубио по поводу сокращений в Государственном департаменте", – пишут СМИ.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным американских изданий, президент США Дональд Трамп разозлился на Илона Маска из-за секретного брифинга, посвященного стратегии на случай войны с Китаем. Причиной стало то, что миллиардер планировал явиться на это мероприятие, хотя его бизнес в значительной степени связан с КНР.
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