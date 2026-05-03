Трамп отправит посланника в Рим после скандальных заявлений о Мелони и Папе Римском

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Италию и Ватикан. Поездка состоится на фоне напряжения отношений между Вашингтоном и Римом после скандальных заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Джорджии Мелони и Папы Римского.

Видео дня

Об этом сообщает Corriere della Sera. По данным издания, ожидается, что Марко Рубио посетит Ватикан в четверг.

Рубио проведет переговоры с государственным секретарем Святого Престола Пьетром Паролином. После этого он отправится в Рим.

В столице Италии запланированы встречи с министрами иностранных дел и обороны Антонио Таяни и Гвидо Крозетто. Также госсекретарь обратился с запросом о встрече с премьер-министром Джорджей Мелони.

Ранее в заметке в соцсети Truth Social американский президент назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике". Трамп заявил, что Лев XIV якобы должен поблагодарить его, потому что без него церковника "не выбрали бы" Папой.

"И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня выбрали", – обиделся на религиозного деятеля глава Белого дома.

Позже Трамп сказал журналистам, что он "не большой поклонник" Папы Льва. "Я не думаю, что он очень хорошо выполняет свою работу, видимо, ему нравится криминал", – заявил американский президент, объясняя свою публикацию о главе Ватикана.

Впоследствии премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила слова Трампа и назвала их неприемлемыми.

В ответ глава Белого дома резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, обвинив ее в слабой позиции по международной безопасности и энергетической политике. Он возмутился, что Мелони поддержала Папу Римского.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп раскритиковал премьера Великобритании Кира Стармера за недостаточную, по его мнению, поддержку Штатов во время войны с Ираном. Американский лидер сравнил британского политика с Невиллом Чемберленом, который был премьером Британии в 1937-1940 годах и запомнился политикой умиротворения в отношении нацистской Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!