Владельцы жилья в стране ЕС обманывают арендаторов на деньги: украинка объяснила, что важно знать

Из-за незнания местного законодательства украинцы в Германии часто сталкиваются с нарушением своих прав со стороны арендодателей. Поэтому знание важных нюансов рынка аренды жилой недвижимости может сохранить не только нервы, но и средства.

Видео дня

Ими поделилась харьковчанка Ася(@lunagarskaya), выехавшая из Украины после начала полномасштабной войны. В частности, она предупредила, что выезд из жилья раньше, чем указано в договоре, может привести к штрафу, но существует законная лазейка, чтобы обойти это ограничение.

До заселения

Прежде чем подписать договор, обязательно зафиксируйте состояние квартиры – сфотографируйте все: стены, пол, окна, жалюзи, розетки. Проверьте, все ли открывается и закрывается.

"Если перед подписанием договора ты не зафиксируешь все – фиг ты потом докажешь, что это не ты сломал", – объясняет Ася.

Она также советует отдельно сфотографировать показатели всех счетчиков. Это нужно, поскольку раз в год арендодатель делает перерасчет расходов (Nebenkostenabrechnung) – вывоз мусора, воду и тому подобное.

К сожалению, в этих расчетах случаются умышленные ошибки. Именно поэтому так важно иметь фото счетчиков с самого начала – это ваша главная защита от переплат.

Права арендатора в Германии

После поломки чего-то в квартире – расходы на ремонт и вызов мастера покрывает владелец .

. Арендодатель не имеет права приходить без предупреждения и хранить дубликаты ключей – это дает законное право сменить входные замки .

. Вы не обязаны искать новых арендаторов при выезде, если есть договор с датой окончания – этого достаточно.

Арендодатель не имеет права разглашать посторонним, что арендатор получает помощь от джоб-центра.

В то же время блогер поделилась лайфхаком, как съехать из арендованного жилья, не нарушая условий договора. То есть это не даст владельцу возможности взыскать штраф.

"Если владелец квартиры пишет в объявлении, что нельзя с маленькими животными, нельзя с котами, по закону Германии ты можешь заселиться в квартиру и потом поставить владельца перед фактом – у меня есть кот... И по закону ты будешь прав", – девушка признается, что сама так и делала.

К чему следует быть готовым перед заселением

Пересмотр арендной платы – законное право собственника. Он имеет право повышать стоимость аренды раз в 15 месяцев – и повышение может достигать до 20-30%, поэтому этот риск следует закладывать в свои финансовые планы.

– законное право собственника. Он имеет право повышать стоимость аренды раз в 15 месяцев – и повышение может достигать до 20-30%, поэтому этот риск следует закладывать в свои финансовые планы. Досрочное расторжение договора. В случае выселения раньше, чем предусмотрено договором, придется платить штраф (и соответственно арендодатель имеет право выселить арендатора, даже если до окончания договора он не нашли новое жилье), поэтому украинцам советуют заранее планировать свой переезд.

И все же, если арендодатель нарушает права арендатора – ему следует обращаться в союз арендаторов Mieterverein. Эта организация помогает с проверкой договоров, решением конфликтов с владельцами и защитой интересов арендаторов в любых спорных ситуациях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Германия столкнулась с дефицитом жилой недвижимости, из-за чего уже отказывается от практики предоставления украинским беженцам отдельного жилья за счет государства. На этом фоне безработных украинцев и "новых" беженцев могут обязать оплачивать аренду самостоятельно или переехать в коллективные центры размещения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!