Трамп отказался от планов захвата Гренландии из-за угрозы импичмента – Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался от угроз применить силу для захвата Гренландии на фоне политического давления внутри страны. Решение было принято после беспокойства законодателей, которые предупреждали о риске импичмента.

Видео дня

Как сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники, напряжение вокруг возможных действий США в отношении Гренландии уменьшилось после того, как Дональд Трамп отозвал угрозы введения тарифов против союзников и заявил о достижении договоренностей о будущем острова с НАТО.

Издание отмечает, что этому предшествовала волна критики как со стороны союзников США, так и в Вашингтоне. В частности в Конгрессе, где демократы и республиканцы опасались, что администрация может действовать без консультаций с законодательной властью.

По данным агентства, члены Конгресса обращались к высокопоставленным чиновникам Белого дома и государственному секретарю Марко Рубио с требованием не рассматривать вариант военных действий. Отдельные республиканцы предупредили, что любая попытка силового захвата Гренландии может стать основанием для расследования в рамках процедуры импичмента.

После этого Трамп заявил, что вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во время встречи в Давосе сформировали рамки будущей договоренности по Гренландии и Арктическому региону в целом. В то же время, по словам источников, близких к администрации, применение силы никогда не рассматривалось как реалистичный сценарий.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, согласованное с президентом США Дональдом Трампом, предусматривает усиление безопасности в Арктике со стороны союзников Альянса. По его словам, первые результаты этих шагов могут стать заметными уже в этом году.

Также OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры о полном доступе к оборонной инфраструктуре Гренландии, при этом Соединенным Штатам не придется ничего платить за это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!